Смакує до риби, картопельки та сендвічів: як приготувати соус тартар — швидкий рецепт

Соус — запорука смаку. Саме він надає витончених ноток будь-якій страві. А як вибрати такий, щоб підходив і до риби, і до картоплі та навіть сендвічів?
У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати соус тартар — читай швидкий рецепт.
Швидким і дуже смачним рецептом соусу тартар поділився український шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський. У приготуванні є кілька важливих секретів — ідеальним на смак тартар стає за кілька годин у холодильнику.
На смак соус кислуватий, трохи хрусткий. Він переливається у роті різними ароматами та смаками продуктів, які до нього входять. Приємно відчуваються нотки естрагону.
Використовувати соус тартар можна до страв з риби, картопляних зраз, котлет та для сендвічів. Тож приготуй незвичайний соус та довершуй смак страв.
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Фото: Pexels
Щоб приготувати соус, підготуй усі інгредієнти та починаймо:
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