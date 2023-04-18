Смакує до риби, картопельки та сендвічів: як приготувати соус тартар — швидкий рецепт

Соус — запорука смаку. Саме він надає витончених ноток будь-якій страві. А як вибрати такий, щоб підходив і до риби, і до картоплі та навіть сендвічів?

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати соус тартар — читай швидкий рецепт.

Соус тартар: рецепт приготування в домашніх умовах

Швидким і дуже смачним рецептом соусу тартар поділився український шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський. У приготуванні є кілька важливих секретів — ідеальним на смак тартар стає за кілька годин у холодильнику.

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На смак соус кислуватий, трохи хрусткий. Він переливається у роті різними ароматами та смаками продуктів, які до нього входять. Приємно відчуваються нотки естрагону.

Використовувати соус тартар можна до страв з риби, картопляних зраз, котлет та для сендвічів. Тож приготуй незвичайний соус та довершуй смак страв.

Тобі знадобляться:

Яєчні жовтки — 2 шт.

Зерниста гірчиця — 30 г

Свіжі огірки — 40 г

Каперси — 20 г

Корнішони — 40 г

Олія — 300 мл

Грецький йогурт або сметана — 100-120 г

Зелена цибуля та кріп — по 10 г (можна додати естрагон)

Сіль та цукор — дрібка

Винний оцет — 5 г

Як приготувати соус тартар

Щоб приготувати соус, підготуй усі інгредієнти та починаймо:

Візьми невелику місткість та змішай у ній жовтки, гірчицю, сіль і цукор. Збий інгредієнти в гарну піну — це допоможе кращій емульгації соусу. До інгредієнтів влий тоненькою цівочкою рослинну олію. Олія має бути без різкого запаху. Можна використати оливкову другого віджиму, виноградну чи соняшникову. Перемішай суміш. Коли соус тартар став густим, додай до нього оцет або лимонний сік та інші подрібнені інгредієнти. Потім влий йогурт чи сметану, так соус стане більш вишуканим. Ти можеш додати в нього улюблені інгредієнти — наприклад, шрирачу, естрагон, духмяний мелений перець чи в’ялені томати. Готово! Для кращої консистенції залиш соус тартар у холодильнику на кілька годин, щоб він загус.

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