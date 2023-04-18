Вкусно к рыбе, картофелю и сэндвичам: как приготовить соус тартар — быстрый рецепт

Соус — залог вкуса. Именно он придает изящных ноток любому блюду. А как выбрать такой, чтобы подходил к рыбе, картофелю и даже сэндвичам?
В нашем материале ты узнаешь, как приготовить соус тартар — читай быстрый рецепт.
Быстрым и вкусным рецептом соуса тартар поделился украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский. В приготовлении есть несколько важных секретов — идеальным на вкус тартар становится через несколько часов в холодильнике.
На вкус соус кисловатый, немного хрустящий. Он переливается во рту разными ароматами и вкусами продуктов, которые входят в него. Приятно ощущаются нотки эстрагона.
Использовать соус тартар можно к блюдам из рыбы, картофельным зразам, котлетам и сэндвичам. Приготовь необычный соус и дополняй вкус блюд.
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Фото: Pexels
Чтобы приготовить соус, подготовь все ингредиенты и приступай:
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