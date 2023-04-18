Вкусно к рыбе, картофелю и сэндвичам: как приготовить соус тартар — быстрый рецепт

Соус — залог вкуса. Именно он придает изящных ноток любому блюду. А как выбрать такой, чтобы подходил к рыбе, картофелю и даже сэндвичам?

В нашем материале ты узнаешь, как приготовить соус тартар — читай быстрый рецепт.

Соус тартар: рецепт приготовления в домашних условиях

Быстрым и вкусным рецептом соуса тартар поделился украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский. В приготовлении есть несколько важных секретов — идеальным на вкус тартар становится через несколько часов в холодильнике.

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На вкус соус кисловатый, немного хрустящий. Он переливается во рту разными ароматами и вкусами продуктов, которые входят в него. Приятно ощущаются нотки эстрагона.

Использовать соус тартар можно к блюдам из рыбы, картофельным зразам, котлетам и сэндвичам. Приготовь необычный соус и дополняй вкус блюд.

Тебе понадобятся:

Яичные желтки — 2 шт.

2 шт. Зернистая горчица — 30 г

30 г Свежие огурцы — 40 г

40 г Каперсы — 20 г

20 г Корнишоны — 40 г

40 г Растительное масло — 300 мл

300 мл Греческий йогурт или сметана — 100-120 г

100-120 г Зеленый лук и укроп — по 10 г (можно добавить эстрагон)

по 10 г (можно добавить эстрагон) Соль и сахар — щепотка

щепотка Винный уксус — 5 г

Как приготовить соус тартар

Чтобы приготовить соус, подготовь все ингредиенты и приступай:

Возьми небольшую емкость и смешай в ней желтки, горчицу, соль и сахар. Взбей ингредиенты в хорошую пену — это поможет лучшей эмульгации соуса. К ингредиентам влей тоненькой струйкой растительное масло. Масло должно быть без резкого запаха. Можно использовать оливковое второго отжима, виноградное или подсолнечное. Перемешай смесь. Когда соус тартар стал густым, добавь к нему уксус или лимонный сок и другие измельченные ингредиенты. Затем влей йогурт или сметану, так соус станет более изысканным. Ты можешь добавить в него любимые ингредиенты — например, шрирачу, эстрагон, душистый молотый перец или вяленые томаты. Готово! Для лучшей консистенции оставь соус тартар в холодильнике на несколько часов, чтобы он загустел.

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