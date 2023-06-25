Удивить вкусными и быстрыми блюдами: три рецепта для пикника от Алекса Якутова

Если в лес в этом году лучше не ходить, можно устроить вкусный и красивый пикник вместе с близкими и друзьями.
Если не хочется долго стоять на кухне, тогда советуем тебе читать наш материал. Ведь шеф-повар Нового канала и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов дает три рецепта небанальных закусок, которые можно взять с собой на природу.
Новий канал
Спринг-роллы — легкое и вкусное блюдо, которое можно взять с собой на природу. Даже если дорога будет длинной, то отварная курятина не испортится, — отмечает Алекс Якутов.
Pexels
— По желанию, можешь добавить ещё шпроты. Так получится копченый вкус и аромат, — делится эксперт На ножах.
Алекс Якутов говорит, что такую закуску можно приготовить из остатков залежавшегося в холодильнике риса.
— Это очень вкусное сицилийское блюдо для пикника! А если готовить из остатков рисовой каши, то ещё и выходит недорого.
Напомним, что второй сезон шоу На ножах на Новом канале выйдет уже осенью этого года.
На пикник можно взять красную рыбу, предварительно засоленную, из которой получатся вкусные закуски. А вот как самостоятельно засолить рыбу, мы писали в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!