Удивить вкусными и быстрыми блюдами: три рецепта для пикника от Алекса Якутова

Если в лес в этом году лучше не ходить, можно устроить вкусный и красивый пикник вместе с близкими и друзьями.

Если не хочется долго стоять на кухне, тогда советуем тебе читать наш материал. Ведь шеф-повар Нового канала и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов дает три рецепта небанальных закусок, которые можно взять с собой на природу.

Что взять с собой на пикник: три рецепта

Украинские спринг-роллы из молодой капусты и отварной курицы

Спринг-роллы — легкое и вкусное блюдо, которое можно взять с собой на природу. Даже если дорога будет длинной, то отварная курятина не испортится, — отмечает Алекс Якутов.

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Ингредиенты:

капуста молодая — 1 средняя головка

морковь — 1 шт.

сельдерей — 1 соцветие стебля

огурец — 1 шт.

филе курицы — 1 шт.

йогурт белый — 100 г

лимонный фреш — 1 ст. л

соль — по вкусу

Приготовление блюда:

Разбери капусту на листья. Тщательно промой их и положи в ледяную воду. Это нужно, чтобы листья капусты были хрустящими. Пока листья лежат в воде, подготовь другие овощи. Нарежь морковь, стебли сельдерея и огурец тоненькой соломкой. Отвари филе курицы в немного подсоленной воде. После того как готовое мясо остынет, нарежь его тоненькой соломкой. Приготовь соус: для этого смешай йогурт, лимонный фреш и соль. Достань листья капусты из воды, намажь их соусом и выложи морковь, стебля сельдерея, огурец и курицу. Закрути в ролы.

Клаб-сэндвич с тунцевым салатом-намазкой

— По желанию, можешь добавить ещё шпроты. Так получится копченый вкус и аромат, — делится эксперт На ножах.

Ингредиенты:

хлеб тостовый

яйца — 2 шт.

тунец консервированный в собственном соке — 1 банка (180 г)

майонез — 2 ст. л

огурец — 1 шт.

лук зеленый — 50 г

укроп — 30 г

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Приготовление блюда:

Отвары яйца до состояния твердого желтка, держа в воде десять минут. Мелко нарежь укроп и зеленый лук. Положи яйца вместе с нарезанной зеленью в емкость и разомни их вилкой. Посолы и поперчи. Отлей из консервированного тунца излишнюю жидкость. Добавь его к яйцам, влей майонез и перемешай. Тонко нарежь огурец и добавь к смеси. Смажь смесью два кусочка хлеба, сложи их и плотно прижми. Разрежь клаб-сэндвич на две части. Замотай в пищевую пленку. Готово!

Сытные и румяные аранчины

Алекс Якутов говорит, что такую закуску можно приготовить из остатков залежавшегося в холодильнике риса.

— Это очень вкусное сицилийское блюдо для пикника! А если готовить из остатков рисовой каши, то ещё и выходит недорого.

Ингредиенты:

рисовая каша — 200 г

сыр моцарелла — 100 г

мука — 70 г

яйца — 2 шт.

панировочные сухари — 70 г

вода питьевая — 2 ст. л

Приготовление блюда:

Возьми готовую охлажденную рисовую кашу и раздели её на порции. С каждой сделай шарик. Порежь моцареллу на небольшие кусочки. Приплюсни каждый шарик, положи кусочек моцареллы и снова слепи шарик. Чтобы рис не лип к рукам — смачивай их водой. Взбей яйца в небольшой емкости, добавь к ним воды. Также насыпь муку и панировочные сухари в отдельные тарелки. Влей масло на разогретую большую сковородку. Обваливай рисовые шарики сначала в муке, затем в яйцевой смеси и в панировочных сухарях. Обжарь их до золотистого цвета. Подавай с чесночным майонезом.

Напомним, что второй сезон шоу На ножах на Новом канале выйдет уже осенью этого года.

На пикник можно взять красную рыбу, предварительно засоленную, из которой получатся вкусные закуски. А вот как самостоятельно засолить рыбу, мы писали в нашем другом материале.

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