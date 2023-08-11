Креветки з димком, закуски з лаваша та гриби на мангалі: що приготувати на пікнік окрім шашлику

М’ясо на мангалі виходить дуже соковитим та смачним. Але навіть шашлик, стейки та смажені ковбаски з часом можуть набриднути. Особливо, коли стає спекотніше й організму потрібна легка їжа. Що приготувати на пікнік, окрім шашлику — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Інгредієнти
Українські господині вже готують різні консервації на зиму. Раніше ми розповідали, як зробити консервацію без солі. І це не жарт!
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