Креветки з димком, закуски з лаваша та гриби на мангалі: що приготувати на пікнік окрім шашлику

М’ясо на мангалі виходить дуже соковитим та смачним. Але навіть шашлик, стейки та смажені ковбаски з часом можуть набриднути. Особливо, коли стає спекотніше й організму потрібна легка їжа. Що приготувати на пікнік, окрім шашлику — читай у матеріалі.

Рулет з лаваша з грибами та сиром: покрокова інструкція

Інгредієнти:

1 лаваш;

200 г печериць;

100 г сиру;

1 цибуля;

сметана, чорний перець, зелень та сіль до смаку.

Спосіб приготування:

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Гриби почисть й натри на великій тертці. Цибулю дрібно наріж, а сир натри. Зелень наріж. У сковороді розігрій олію. Виклади в нього цибулю та обсмаж до золотистого кольору. Додай гриби та смаж, поки з них повністю піде рідина. Потім посоли, поперчи й додай кілька ложок сметани. Готові гриби охолоди. На лаваш посередині виклади грибну начинку, посип її сиром, зеленню і загортай лаваш рулетом. Наріж рулет з лаваша невеликими порціями, виклади на решітку та підсмаж над вугіллям.

Печериці у сметані: покроковий рецепт

Інгредієнти:

500 г печериць;

200 г сметани;

1/2 ч. ложки солі;

1/2 ч. ложки приправи хмелі-сунелі.

Спосіб приготування:

Свіжі гриби промий та промокни паперовим рушником. У такому вигляді бери їх на пікнік. Вже на природі змішай сметану з улюбленими спеціями та обваляй у ній печериці. Для цього бери глибокий посуд або простий поліетиленовий пакет. Гриби в соусі нанижи на дерев’яні шпажки або просто поклади на решітку. Смаж обережно близько 15 хвилин.

Що приготувати на пікнік, окрім шашлику: креветки з димком

Інгредієнти

1 кг королівських креветок;

1 лимон;

1 головка часнику

1 ст. ложка соєвого соусу;

сіль, суміш перців та приправ до смаку.

Спосіб приготування:

Для маринаду змішай у блендері спеції, лимон, часник та соєвий соус. Залий цією сумішшю чисті, попередньо очищені від панцира креветки й залиш настоюватися кілька годин. Потім нанижи креветки на шпажки й смаж 15 хвилин, постійно перевертаючи, поки не з’явиться рум’яна скоринка. Той, хто не любить гострі страви, може вимочити креветки в пряному соусі теріякі, змішаному з насінням кунжуту. У цьому випадку нанизувати морепродукти на шпажки можна по черзі з часточками ананаса. Креветки посмаж і в неочищеному вигляді.

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