Очередное “сезонное золото”. Как и почему выросли цены на ягоды в Украине

Из-за войны в Украине выросли цены на продукты. Ранее, в начале овощного сезона, подорожали огурцы, помидоры, кабачки и другие завозимые из Херсонской области овощи.

Сейчас начался сезон ягод, которые тоже в этом году выросли в цене. В преддверии лета экономические эксперты прогнозировали повышение цен, по меньшей мере, на 10%. Однако в начале ягодного сезона можно было увидеть, что цены на некоторые ягоды выросли почти на 200%, по сравнению с прошлым сезоном. Но со временем цены все же уменьшаются.

Таким образом, в начале лета существенно подорожала малина, ее цена выросла на 197%. В супермаркетах ее продавали 98 грн за 250 грамм. Но сейчас можно увидеть цену — 77 грн за 250 грамм.

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В последние годы среди украинцев большую популярность набрала голубика. В начале лета один килограмм ягоды можно приобрести за 470 грн. Это было на 127%, чем прошлым летом. Сейчас маленькие голубые ягоды стоят от 60-80 грн за 250 граммов.

Выросли в цене и другие ягоды:

ежевика — около 40 грн за 250 г;

красная слива — 110 грн за 1 кг;

черная смородина — около 200 грн за 1 кг.

Вопреки динамической статистике удорожания, есть ягоды, которые наоборот упали в цене. Речь идет о клюкве и землянике, которые подешевели на 16% и 9% соответственно. Сейчас клюква стоит около 215 грн за 1 кг, а земляника — 130-150 грн за 1 кг.

Стоимость ягод в супермаркетах может быть дороже, чем на рынках. Также после начала сезона цены могут снизиться.

Ошеломили украинцев своей ценой арбузы. В этом году мы будем без херсонских ягод, поэтому цены на арбузы выросли в разы.

За один килограмм арбуза можно заплатить от 30 до 50 грн, в зависимости от сорта и области, в которой его выращивали. А килограмм сладкой дыни обойдется от 40 грн.

Однако люди не спешат их покупать, а ждут августа, ведь надеются на снижение цен.

По прогнозам экономистов, в этом году значительного снижения цен на бахчевые культуры не будет, ведь их больше завозили из Херсонской и юга Запорожской областей.

В этом году в Украине будут преимущественно продавать импортные бахчевые культуры, поэтому и цена будет дороже. Ведь если раньше ягоды завозили через Черное море, теперь их будут везти грузовиками из Европы.

Сейчас, чтобы собрать полезную фруктово-овощную корзину, нужно заплатить немало. Ранее мы рассказывали о ценах на овощи и фрукты в июле 2022 года.

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