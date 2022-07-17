Еда и рецепты

Очередное “сезонное золото”. Как и почему выросли цены на ягоды в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2022, 17:30
Ціни на ягоди в Україні
Фото: Unsplash

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