Чергове “сезонне золото”. Як та чому зросли ціни на ягоди в Україні

Через війну в Україні зросли ціни на продукти. Раніше, на початку овочевого сезону, здорожчали огірки, помідори, кабачки й інші овочі, що завозили з Херсонської області.
Нині почався сезон ягід, які теж цього року зросли в ціні. Напередодні літа економічні експерти прогнозували підвищення цін, щонайменше на 10%. Проте на початку ягідного сезону можна було побачити, що ціни на деякі ягоди зросли майже на 200% у порівнянні з минулим сезоном. Але з часом ціни все ж зменшуються.
Відтак на початку літа суттєво здорожчала малина, її ціна зросла на 197%. У супермаркетах її продавали 98 грн за 250 грамів. Але зараз можна побачити ціну — 77 грн за 250 грамів.
Останніми роками серед українців великої популярності набрала лохина. На початку літа один кілограм ягоди можна було придбати за 470 грн. Це було на 127%, ніж минулого літа. Нині маленькі блакитні ягоди коштують від 60-80 грн за 250 грамів.
Зросли в ціні й інші ягоди:
Всупереч динамічній статистиці здорожчання, є ягоди, що навпаки, впали у ціні. Ідеться про журавлину та суницю, які здешевшали на 16% та 9% відповідно. Нині журавлина коштує близько 215 грн за 1 кг, а суниця — 130-150 грн за 1 кг.
Вартість ягід в супермаркетах може бути дорожчою, ніж на ринках. Також після початку сезону ціни можуть зменшитися.
Приголомшили українців своєю ціною кавуни. Цьогоріч ми будемо без херсонських баштанів, тож ціни на кавуни зросли в рази.
За один кілограм кавуна можна заплатити від 30 до 50 грн, залежно від сорту та області, в якій його вирощували. А кілограм солодкої дині коштуватиме від 40 грн.
Проте люди не поспішають їх купувати, а чекають на серпень, адже сподіваються на зниження цін.
Проте люди не поспішають їх купувати, а чекають на серпень, адже сподіваються на зниження цін.
За прогнозами економістів, цього року значного зниження цін на баштанні плоди не буде, адже більшість баштанних культур йшла з Херсонської та півдня Запорізької областей.
Цьогоріч в Україні переважно продаватимуть імпортні баштанні культури, тож і ціна буде дорожчою. Адже, якщо раніше ягоди завозили через Чорне море, тепер їх везтимуть вантажівками з Європи.
Нині, щоб зібрати корисний фруктово-овочевий кошик треба заплатити чимало. Раніше ми розповідали про ціни на овочі та фрукти у липні 2022.
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