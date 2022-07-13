Без кавунів не залишимось! На Одещині розпочався сезон збору баштанних — скільки коштуватиме солодкий плід

На Одещині розпочався сезон збору баштанних. До початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну понад 50% кавунів і динь, які продавали в магазинах і на базарах, вирощували в Херсонській області.

Нині регіон у тимчасовій окупації, а фермери не мають змоги транспортувати свою продукцію в інші області. Російські загарбники натомість крадуть та вивозять місцеві овочі та фрукти в Крим.

Тож, аби цьогоріч кавунів вистачило всім, на Одещині збільшили площі баштанних і вже збирають перший урожай.

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Органічний дунайський кавун уже з’явився на прилавках деяких українських мереж супермаркетів. Нині він коштує 40 грн/кг. У сезон ціна знизиться максимум до 15 грн, кажуть аграрії.

Усе через те, що ціни на доставку, пальне, закупівлю насіння та воду для поливу полів збільшились у рази.

Збільшаться ціни й на борщовий набір — більшу частину капусти, моркви, буряків теж вирощували на Херсонщині. Утім, є й гарні новини: огірки та помідори найближчим часом мають здешевшати.

Зараз у магазинах продають ще парникові овочі, які за кілька тижнів почнуть дозрівати й на відкритому ґрунті. Тож вони мають як мінімум вдвічі впасти в ціні.

За оцінками Нацбанку України, інфляція вже досягла 21,5%. Вартість споживчого кошика українців теж зростає. Член Економічного дискусійного клубу та економіст Олег Пендзин розповів, чому ростуть ціни в Україні.

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