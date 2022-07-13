Lifestyle

Без арбузов не останемся! В Одесской области начался сезон сбора бахчевых — сколько будет стоить сладкий плод

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 13 июля 2022, 21:00

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