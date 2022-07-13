Без арбузов не останемся! В Одесской области начался сезон сбора бахчевых — сколько будет стоить сладкий плод

В Одесской области начался сезон сбора бахчевых. До начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину более 50% арбузов и дынь, продававшихся в магазинах и на базарах, выращивали в Херсонской области.

В настоящее время регион во временной оккупации, а фермеры не могут транспортировать свою продукцию в другие области. Российские захватчики воруют и вывозят местные овощи и фрукты в Крым.

Чтобы в этом году арбузов хватило всем, в Одесской области увеличили площади бахчевых и уже собирают первый урожай.

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Органический дунайский арбуз уже появился на прилавках некоторых украинских сетей супермаркетов. В настоящее время он стоит 40 грн/кг. В сезон цена снизится максимум до 15 грн, говорят аграрии.

Все потому, что цены на доставку, горючее, закупку семян и воду для полива полей увеличились в разы.

Увеличатся цены и на борщовый набор — большую часть капусты, моркови, свеклы тоже выращивали в Херсонской области. Впрочем, есть и хорошие новости: огурцы и помидоры в ближайшее время должны подешеветь.

Сейчас в магазинах продают еще парниковые овощи, которые через несколько недель начнут созревать и на открытом грунте. Так что они должны как минимум вдвое упасть в цене.

По оценкам Нацбанка Украины, инфляция уже достигла 21,5%. Стоимость потребительской корзины украинцев тоже растет. Член Экономического дискуссионного клуба и экономист Олег Пендзин рассказал, почему растут цены в Украине.

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