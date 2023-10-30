Настоящая, потому что домашняя. Как приготовить колбасу дома на сковороде и в духовке

Многие люди, которые употребляют мясо и другие продукты животного происхождения, любят есть колбасу. Однако часто склад купленной продукции может испугать: много лишних примесей вместо качественного мяса.
Чтобы ты не переживал/(-а) о качестве колбасы, её можно легко приготовить самостоятельно дома. Рецепт домашней колбасы в духовой печи и на сковороде рассказываем тебе дальше в материале.
Для того чтобы сделать домашнюю колбасу дома, понадобится немного времени и качественные продукты. Однако не торопись думать, что приготовить домашнюю колбасу будет сложно.
Мясо для колбасы можно брать любое. Чаще используют свинину, а для диетического питания подойдет курятина, индюшатина или телятина. Если ты любишь жирную колбасу — в состав можно добавить куски сала.
Такой рецепт можно выбрать тем, кто не любит жирные блюда и жареные продукты.
Этот рецепт займет у тебя меньше времени, чем запекание в духовке. Однако помни, что такой рецепт более жирный.
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