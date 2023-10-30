Настоящая, потому что домашняя. Как приготовить колбасу дома на сковороде и в духовке

Многие люди, которые употребляют мясо и другие продукты животного происхождения, любят есть колбасу. Однако часто склад купленной продукции может испугать: много лишних примесей вместо качественного мяса.

Чтобы ты не переживал/(-а) о качестве колбасы, её можно легко приготовить самостоятельно дома. Рецепт домашней колбасы в духовой печи и на сковороде рассказываем тебе дальше в материале.

Домашняя колбаса: рецепт

Для того чтобы сделать домашнюю колбасу дома, понадобится немного времени и качественные продукты. Однако не торопись думать, что приготовить домашнюю колбасу будет сложно.

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Мясо для колбасы можно брать любое. Чаще используют свинину, а для диетического питания подойдет курятина, индюшатина или телятина. Если ты любишь жирную колбасу — в состав можно добавить куски сала.

Рецепт домашней колбасы в духовой печи

Такой рецепт можно выбрать тем, кто не любит жирные блюда и жареные продукты.

Ингредиенты:

мясной фарш — 1 кг

сало — 300 г (по желанию)

розмарин — 1 г

соль и перец — по вкусу

чеснок — 5 зубчиков

вода — 50 мл

оболочка для колбасы — 1 м-1,5 м

Приготовление:

Мясной фарш хорошо вымешай в емкости, добавь соль и перец. По желанию добавь сало, которое предварительно пропусти через мясорубку. Ветвь розмарина залей 50 мл кипятка на несколько минут. К мясу добавь почищенный и измельченный чеснок. Также добавь распаренный розмарин с водой, ещё раз вымешай массу. Добавь оставшуюся воду, вымешай, накрой пищевой пленкой и отставь на 30 мин. Промой оболочку для колбасы, завяжи её с одного конца, а другого начини на специальную насадку мясорубки. Если таковой нет, тогда из пластиковой бутылки вырежь горлышко и начини оболочку на него. Начини колбасу мясом, завяжи с другого конца. Иглой сделай отверстия по оболочке, чтобы колбаса не лопнула во время выпечки. Выложи на противень пергамент, на него колбасу, и поставь в разогретую до 200ºС духовую печь на 30 мин. Через полчаса вынь противень и слей всю воду, которая там появилась. Переверни колбасу на другую сторону и отправь в духовку ещё на 30 мин. После этого вынь колбасу и дай ей остыть.

Домашняя колбаса на сковороде: рецепт

Этот рецепт займет у тебя меньше времени, чем запекание в духовке. Однако помни, что такой рецепт более жирный.

Ингредиенты:

мясной фарш — 1 кг

зеленый лук, петрушка и укроп — несколько веток

соль и перец — по вкусу

чеснок — 4 зубчика

розмарин — 1 ветвь

оболочка для колбасы — 1 м-1,5 м

масло — 5 ст. л

Приготовление:

Почисть и мелко измельчи чеснок, добавь к нему нарезанный лук, укроп и петрушку, розмарин. В отдельной емкости вымешай мясной фарш с солью и перцем. Добавь смесь зелени и чеснока, ещё раз вымешай. Оболочку для колбасы промой и завяжи один конец нитью. Начини колбасу, завяжи её с другой стороны. На противень духовой печи выложи пергамент, на него колбасу, а поверх накрой её еще одним слоем пергамента и отправь в разогретую до 200ºС духовку на 30 мин. Через полчаса вынь колбасу и положи её на сковороду, смазанную маслом. Обжарь с обеих сторон в течение нескольких минут и подавай на стол.

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