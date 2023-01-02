Итальянская традиция или детское воспоминание? Рецепт шоколадной колбасы салями

Итальянцы, как и мы, любят шоколадную салями, поэтому у нас больше общего, чем кажется. Шоколадная колбаса в Италии является неоспоримым символом Рождества. Шеф-повар Валя Саенко поделилась простым рецептом сладкой колбасы. Как готовится шоколадная салями, читай в нашем материале.
Ты можешь применить итальянские традиции на украинский лад и приготовить шоколадную колбасу на Новый год или на Рождество. Тебе не понадобится ни нож, ни духовка. Потому этот рецепт хорошо подходит, чтобы готовить с детьми.
Для начинки ты можешь выбрать что угодно: цукаты, орешки, изюм, сухофрукты, кокосовую стружку. А если готовишь для взрослых, добавить можно и алкоголь: ром, коньяк или ликер.
Самое главное — подождать несколько часов в холодильнике, пока будет идти процесс стабилизации, и не съесть такую вкуснотищу сразу.
Понадобится
Приготовление
Присыпь шоколадную колбасу салями сахарной пудрой или какао перед тем, как подавать на стол.
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