Итальянская традиция или детское воспоминание? Рецепт шоколадной колбасы салями

Итальянцы, как и мы, любят шоколадную салями, поэтому у нас больше общего, чем кажется. Шоколадная колбаса в Италии является неоспоримым символом Рождества. Шеф-повар Валя Саенко поделилась простым рецептом сладкой колбасы. Как готовится шоколадная салями, читай в нашем материале.

Шоколадная колбаса салями: пошаговый рецепт сладкой колбасы

Ты можешь применить итальянские традиции на украинский лад и приготовить шоколадную колбасу на Новый год или на Рождество. Тебе не понадобится ни нож, ни духовка. Потому этот рецепт хорошо подходит, чтобы готовить с детьми.

Для начинки ты можешь выбрать что угодно: цукаты, орешки, изюм, сухофрукты, кокосовую стружку. А если готовишь для взрослых, добавить можно и алкоголь: ром, коньяк или ликер.

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Самое главное — подождать несколько часов в холодильнике, пока будет идти процесс стабилизации, и не съесть такую вкуснотищу сразу.

Понадобится

Шоколад черный — 120 г

Сливочное масло — 30 г

Сливки жирные — 60 г

Печенье — 120 г

Орешки обжаренные — 50 г

Сухофрукты — 100 г

Приготовление

Измельчи печенье скалкой или руками. Лучше не использовать для этого блендер, ведь для шоколадной колбасы нужны крупные кусочки печенья. Сухофрукты залей кипятком, чтобы продезинфицировать, а затем оботри бумажным полотенцем. Если используешь инжир или курагу, нарежь их на небольшие кусочки. Измельчи орешки и смешай все вместе в мисочке: орехи, печенье и сухофрукты. Нагрей сливки. Важно, чтобы они не кипели. Добавь сливочное масло и шоколад. Размешивай до однородности. Шоколадную массу влей в сухие ингредиенты и вымешивай. Стол застилай пищевой пленкой и выложи массу. Заверни в колбаску с помощью пленки. Крепко закрути края пленки. Положи колбаску на 3–4 часа в холодильник.

Присыпь шоколадную колбасу салями сахарной пудрой или какао перед тем, как подавать на стол.

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