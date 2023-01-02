Їжа та рецепти

Італійська традиція чи дитячий спогад? Рецепт шоколадної ковбаси салямі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Січня 2023, 10:00
Шоколадна ковбаса салямі: покроковий рецепт солодкої ковбаси
Фото: Pexels

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Італійська традиція чи дитячий спогад? Рецепт шоколадної ковбаси салямі
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