Італійська традиція чи дитячий спогад? Рецепт шоколадної ковбаси салямі

Італійці, як і ми, полюбляють шоколадну салямі, тому в нас більше спільного, ніж здається. Шоколадна ковбаса в Італії є беззаперечним символом Різдва. Шеф-кухарка Валя Саєнко поділилася простим рецептом солодкої ковбаси. Як готується шоколадна салямі, читай у нашому матеріалі.

Шоколадна ковбаса салямі: покроковий рецепт солодкої ковбаси

Ти можеш застосувати італійські традиції на український лад і приготувати шоколадну ковбасу на Новий рік чи Різдво. Тобі не знадобиться ані ніж, ані духовка. Тому цей рецепт добре підходить, щоб готувати з дітьми.

Для начинки можеш вибрати будь-що: цукати, горішки, ізюм, сухофрукти, кокосову стружку. А якщо ж готуєш для дорослих, додати можна й алкоголь: ром, коньяк чи лікер.

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Найважливіше — зачекати кілька годин у холодильнику, доки йтиме процес стабілізації, і не з’їсти таку смакоту відразу.

Знадобиться

Шоколад чорний — 120 г

Масло — 30 г

Вершки жирні — 60 г

Печиво — 120 г

Горішки обсмажені — 50 г

Сухофрукти — 100 г

Приготування

Подрібни печиво качалкою або руками. Краще не використовувати для цього блендер, адже для шоколадної ковбаси потрібні відчутні шматочки печива. Сухофрукти залий окропом, щоб продезінфікувати, а потім обітри паперовим рушником. Якщо використовуєш інжир чи курагу, наріж їх на невеликі шматочки. Подрібни горішки і змішай усе разом у мисочці: горіхи, печиво та сухофрукти. Нагрій вершки. Важливо, щоб вони не кипіли. Додай масло та шоколад. Розмішуй до однорідності. Шоколадну масу влий у сухі інгредієнти та вимішуй. Стіл застеляй харчовою плівкою і виклади масу. Загорни в ковбаску за допомогою плівки. Міцно закрути краї плівки. Поклади ковбаску на 3–4 години в холодильник.

Присип шоколадну ковбасу салямі цукровою пудрою або какао перед тим, як подаватимеш до столу.

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