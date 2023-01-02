Італійська традиція чи дитячий спогад? Рецепт шоколадної ковбаси салямі

Італійці, як і ми, полюбляють шоколадну салямі, тому в нас більше спільного, ніж здається. Шоколадна ковбаса в Італії є беззаперечним символом Різдва. Шеф-кухарка Валя Саєнко поділилася простим рецептом солодкої ковбаси. Як готується шоколадна салямі, читай у нашому матеріалі.
Ти можеш застосувати італійські традиції на український лад і приготувати шоколадну ковбасу на Новий рік чи Різдво. Тобі не знадобиться ані ніж, ані духовка. Тому цей рецепт добре підходить, щоб готувати з дітьми.
Для начинки можеш вибрати будь-що: цукати, горішки, ізюм, сухофрукти, кокосову стружку. А якщо ж готуєш для дорослих, додати можна й алкоголь: ром, коньяк чи лікер.
Найважливіше — зачекати кілька годин у холодильнику, доки йтиме процес стабілізації, і не з’їсти таку смакоту відразу.
Знадобиться
Приготування
Присип шоколадну ковбасу салямі цукровою пудрою або какао перед тим, як подаватимеш до столу.
Раніше ми розповідали про рецепт тертого пирога, як у мами.
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