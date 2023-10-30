Справжня, бо домашня. Як приготувати ковбасу вдома на пательні та в духовій печі

Чимало людей, які вживають мʼясо та інші продукти тваринного походження, люблять їсти ковбасу. Однак часто склад купленої продукції може налякати: багато зайвих домішок, замість якісного мʼяса.
Щоб ти не переживав/(-ла) про якість ковбаси, її можна легко приготувати самостійно вдома. Рецепт домашньої ковбаси в духовій печі та на пательні розповідаємо тобі далі у матеріалі.
Для того, щоб зробити домашню ковбасу вдома, знадобиться трохи часу та якісні продукти. Однак не поспішай думати, що приготувати домашню ковбасу буде складно.
Мʼясо для ковбаси можна брати будь-яке. Найчастіше використовують свинину, а для дієтичного харчування підійде курятина, індичатина чи телятина. Якщо ти любиш масну ковбасу — до складу можна додати шматки сала.
Такий рецепт можна обрати тим, хто не любить масні страви та смажені продукти.
Цей рецепт займе у тебе менше часу, аніж запікання у духовій печі. Однак памʼятай, що такий рецепт є більш масним.
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