Справжня, бо домашня. Як приготувати ковбасу вдома на пательні та в духовій печі

Чимало людей, які вживають мʼясо та інші продукти тваринного походження, люблять їсти ковбасу. Однак часто склад купленої продукції може налякати: багато зайвих домішок, замість якісного мʼяса.

Щоб ти не переживав/(-ла) про якість ковбаси, її можна легко приготувати самостійно вдома. Рецепт домашньої ковбаси в духовій печі та на пательні розповідаємо тобі далі у матеріалі.

Домашня ковбаса: рецепт

Для того, щоб зробити домашню ковбасу вдома, знадобиться трохи часу та якісні продукти. Однак не поспішай думати, що приготувати домашню ковбасу буде складно.

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Мʼясо для ковбаси можна брати будь-яке. Найчастіше використовують свинину, а для дієтичного харчування підійде курятина, індичатина чи телятина. Якщо ти любиш масну ковбасу — до складу можна додати шматки сала.

Рецепт домашньої ковбаси в духовій печі

Такий рецепт можна обрати тим, хто не любить масні страви та смажені продукти.

Інгредієнти:

мʼясний фарш — 1 кг

сало — 300 г (за бажанням)

розмарин — 1 г

сіль та перець — на смак

часник — 5 зубчиків

вода — 50 мл

оболонка для ковбаси — 1 м-1,5 м

Приготування:

Мʼясний фарш добре вимішай у місткості, додай сіль та перець. За бажанням — додай сало, яке попередньо пропусти через мʼясорубку. Гілку розмарину залий 50 мл окропу на кілька хвилин. До мʼяса додай почищений та подрібнений часник. Також додай розпарений розмарин з водою, ще раз вимішай масу. Додай решту води, вимішай, накрий харчовою плівкою та відстав на 30 хв. Промий оболонку для ковбаси, завʼяжи її з одного кінця, а другий начини на спеціальні насадку мʼясорубки. Якщо такої немає, тоді з пластикової пляшки виріж горлечко та начини оболонку на нього. Начини ковбасу мʼясом, завʼяжи з іншого кінця. Голкою зроби отвори по оболонці, аби ковбаса не лопнула під час випікання. Виклади на деко пергамент, на нього — ковбасу, і постав у розігріту до 200ºС духову піч на 30 хв. За півгодини вийми деко та злий усю воду, яка там зʼявилася. Переверни ковбасу на інший бік та відправ у духовку ще на 30 хв. Після цього вийми ковбасу та дай їй охолонути.

Домашня ковбаса на пательні: рецепт

Цей рецепт займе у тебе менше часу, аніж запікання у духовій печі. Однак памʼятай, що такий рецепт є більш масним.

Інгредієнти:

мʼясний фарш — 1 кг

зелена цибуля, петрушка та кріп — кілька гілок

сіль та перець — на смак

часник — 4 зубчики

розмарин — 1 гілка

оболонка для ковбаси — 1 м-1,5 м

олія — 5 ст. л

Приготування:

Почисть та дрібно подрібни часник, додай до нього нарізану цибулю, кріп та петрушку, розмарин. В окремій місткості вимішай мʼясний фарш з сіллю та перцем. Додай суміш зелені та часнику, ще раз вимішай. Оболонку для ковбаси промий та зав’яжи один кінець ниткою. Начини ковбасу, завʼяжи її з другого боку. На деко духової печі виклади пергамент, на нього — ковбасу, а поверх накрий її ще одним шаром пергаменту та відправ до розігрітої до 200ºС духовки на 30 хв. За півгодини вийми ковбасу та поклади її на пательню, змащену олією. Обсмаж з обох боків протягом кількох хвилин і подавай на стіл.

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