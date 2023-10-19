Їжа та рецепти

Гостра закуска до мʼяса чи холодцю: як приготувати хрін з буряком на зиму

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 14:15
хрін з буряком рецепт на зиму
Фото: Depositphotos

Більше новин
як відмити руки від горіхів
Просте мило тут не допоможе! Як відмити руки після горіхів: дієві способи
Кава з корицею у четвер — що говорити та для чого ритуал
Кава з корицею у четвер — що говорити та чому вона така популярна
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
Дивитись більше

Матеріали по темі

Кава з корицею у четвер — що говорити та для чого ритуал
Кава з корицею у четвер — що говорити та чому вона така популярна
перець
Перець на зиму, фарширований капустою: рецепти приготування з вином, медом та часником
Гостра закуска до мʼяса чи холодцю: як приготувати хрін з буряком на зиму
Гарбуз Хоккайдо: рецепти смачних супів, запеченого овочу та салату покроково
Чача з винограду в домашніх умовах
Грузинський присмак у тебе вдома! Як приготувати справжню чачу з винограду

Відео
0:10:31
Мелітополь

Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
0:09:48
Богдан Яроцький
Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового
0:07:04
Telegram
Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склади НАТО невичерпні? Кулеба про зброю, домовленості з ОБСЄ та евакуацію з Ізраїлю та Гази
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Жодного вцілілого будинку: яка ситуація в Авдіївці сьогодні та як проходить евакуація населення
0:05:17
Зірки розважають дітей
Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала
Більше відео
Що робити, коли напала гикавка
Читати далі
Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися
кухар
Читати далі
Міжнародний День кухаря 2023: коли відзначають і які існують традиції по всьому світу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь