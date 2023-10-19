Гостра закуска до мʼяса чи холодцю: як приготувати хрін з буряком на зиму

Влітку господині та господарі займалися заготівлями, аби взимку не витрачати кошти на продукти, а мати консервації для тих чи інших страв вдома. Однак навіть зараз, пізньої осені, ще є час для приготування ще одного рецепту — хрону з буряком.

Тертий хрін з буряком ідеально підійде до холодцю. Тож сьогодні ми розкажемо, як приготувати хрін з буряком.

Хрін з буряком на зиму: рецепт

Така гостра закуска смакує до мʼяса та холодцю, її часто ставлять на стіл у Різдвяні та новорічні свята. Простий рецепт приготування тертого хрону з буряком розповідаємо далі.

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Інгредієнти:

корінь хрону — 150 г

буряк — 1 шт.

цукор — 2 ст. л

сіль — 1 ч. л

оцет 5% — 6 ст. л

Приготування:

Корінці хрону та буряка помий, очисть та висуши серветкою від вологи. Перетри хрін у мʼясорубці, комбайні чи й просто на тертці. Окремо натри буряк. Якщо ти любиш гостре, тоді до потертого хрону додай лише сік буряка, а якщо ні — додавай і м’якоту, і сік. Додай до суміші хрону та буряка сіль, цукор та оцет. Перемішай. Розклади закуску у невеликі баночки та зберігай у холодильнику.

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Буряк на зиму можна приготувати не лише з хроном. Раніше ми писали рецепт консервованого буряка на зиму.

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