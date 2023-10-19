Гостра закуска до мʼяса чи холодцю: як приготувати хрін з буряком на зиму

Влітку господині та господарі займалися заготівлями, аби взимку не витрачати кошти на продукти, а мати консервації для тих чи інших страв вдома. Однак навіть зараз, пізньої осені, ще є час для приготування ще одного рецепту — хрону з буряком.
Тертий хрін з буряком ідеально підійде до холодцю. Тож сьогодні ми розкажемо, як приготувати хрін з буряком.
Така гостра закуска смакує до мʼяса та холодцю, її часто ставлять на стіл у Різдвяні та новорічні свята. Простий рецепт приготування тертого хрону з буряком розповідаємо далі.
Буряк на зиму можна приготувати не лише з хроном. Раніше ми писали рецепт консервованого буряка на зиму.
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