Острая закуска к мясу или холодцу: как приготовить хрен со свеклой на зиму

Летом хозяйки и хозяева занимались заготовками, чтобы зимой не тратить средства на продукты, а иметь консервации для тех или иных блюд дома. Однако даже сейчас, поздней осенью, ещё есть время для приготовления ещё одного рецепта — хрена со свеклой.
Тертый хрен со свеклой идеально подойдет к холодцу. Сегодня мы расскажем, как приготовить хрен со свеклой.
Такая острая закуска подходит к мясу и холодцу, её часто ставят на стол в Рождественские и новогодние праздники. Простой рецепт приготовления тертого хрена со свеклой рассказываем дальше.
Свеклу на зиму можно приготовить не только с хреном. Раньше мы писали рецепт консервированной свеклы на зиму.
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