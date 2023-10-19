Острая закуска к мясу или холодцу: как приготовить хрен со свеклой на зиму

Летом хозяйки и хозяева занимались заготовками, чтобы зимой не тратить средства на продукты, а иметь консервации для тех или иных блюд дома. Однако даже сейчас, поздней осенью, ещё есть время для приготовления ещё одного рецепта — хрена со свеклой.

Тертый хрен со свеклой идеально подойдет к холодцу. Сегодня мы расскажем, как приготовить хрен со свеклой.

Хрен со свеклой на зиму: рецепт

Такая острая закуска подходит к мясу и холодцу, её часто ставят на стол в Рождественские и новогодние праздники. Простой рецепт приготовления тертого хрена со свеклой рассказываем дальше.

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Ингредиенты:

корень хрена — 150 г

свекла — 1 шт.

сахар — 2 ст. л

соль — 1 ч. л

уксус 5% — 6 ст. л

Приготовление:

Корни хрена и свеклы вымой, очисти и высуши салфеткой от влаги. Перетри хрен в мясорубке, комбайне или просто на терке. Отдельно натри свеклу. Если ты любишь острое, тогда к потертому хрену добавь только сок свеклы, а если нет — добавляй и мякоть, и сок. Добавь к смеси хрена и свеклы соль, сахар и уксус. Перемешай. Разложи закуску в небольшие баночки и храни в холодильнике.

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Свеклу на зиму можно приготовить не только с хреном. Раньше мы писали рецепт консервированной свеклы на зиму.

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