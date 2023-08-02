Как законсервировать свеклу на зиму: варианты заготовок для разных блюд

Свекла — тот корнеплод, который можно добавлять не только в борщ. Из него можно делать салаты, разные соусы, гарниры и многое другое. Также свеклу можно консервировать на зиму.
Есть разные варианты заготовок свеклы на зиму. Потом это помогает экономить время в приготовлении разных блюд, ведь ее не придется варить.
Мы расскажем о вариантах консервации свеклы на зиму.
Этот вариант рецепта маринованной свеклы подойдет, если ты захочешь сделать салат винегрет. Надо отварить свеклу и нарезать ее кубиками. Это удобно, ведь сразу можно добавлять свеклу в салаты или другие блюда. Ингредиенты рассчитаны на 1 л воды.
Ингредиенты:
Для маринада
Свеклу нарезать кубиками менее 1 см. В кастрюле подготовить маринад со всеми ингредиентами, кроме уксуса. Когда он закипит, добавить перец и лавровый лист, варить 5 минут и убрать лавровые листья.
В кипящий маринад положить нарезанную свеклу, кипятить несколько минут, влить уксус и выключить огонь.
В кипящий маринад положить нарезанную свеклу, кипятить несколько минут, влить уксус и выключить огонь.
Свеклу разложить по простерилизованным банкам, залить маринадом и закрутить крышки. Укутать одеялом до полного охлаждения.
При консервации уксус можно заменить лимонной кислотой. Поэтому если у тебя нет уксуса, этот рецепт может тебе понадобиться. Но этот рецепт консервированной свеклы вообще не имеет специй. Этот вариант может подойти для приготовления любых блюд.
Свеклу хорошо промыть, варить 40 минут, пока она не станет мягкой. Затем охладить в холодной воде и очистить от кожуры.
Отварную свеклу положить в заранее простерилизованные банки. Для стерилизации свеклы дно большой кастрюли застелить полотенцем и поставить на него банки. Залить свеклу кипятком, заполняя ее до самого верха и прикрыть крышками.
Залить в кастрюлю теплую воду до уровня плеч банок. Стерилизовать свеклу в банках в течение 15 минут после начала кипения воды в кастрюле.
Залить в кастрюлю теплую воду до уровня плеч банок. Стерилизовать свеклу в банках в течение 15 минут после начала кипения воды в кастрюле.
После этого банки сразу закрутить и укутать теплым одеялом до полного охлаждения. Хранить в прохладном месте.
Эта острая консервированная свекла готовится из сырого корнеплода. Надо выбрать свеклу с насыщенной окраской. Готовить ее очень просто — измельчить, перемешать со специями и разложить по стерильным банкам.
Свеклу хорошо вымыть и очистить от кожуры. Нарезать тонкой соломкой с помощью корейской терки, подобно приготовлению моркови по-корейски.
В посуде для маринования смешать соль с сахаром, кориандром и паприкой, налить столовый уксус. Хорошо перемешать. Выложить натертую свеклу и добавить измельченный чеснок.
На сковороде разогреть подсолнечное масло, вылить его на свеклу и перемешать. Оставить в холодильнике на три часа для маринования.
На сковороде разогреть подсолнечное масло, вылить его на свеклу и перемешать. Оставить в холодильнике на три часа для маринования.
Разложить свеклу по простерилизованным банкам, плотно закрутить крышкой и хранить в холодильнике.
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