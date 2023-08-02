Как законсервировать свеклу на зиму: варианты заготовок для разных блюд

Свекла — тот корнеплод, который можно добавлять не только в борщ. Из него можно делать салаты, разные соусы, гарниры и многое другое. Также свеклу можно консервировать на зиму.

Есть разные варианты заготовок свеклы на зиму. Потом это помогает экономить время в приготовлении разных блюд, ведь ее не придется варить.

Мы расскажем о вариантах консервации свеклы на зиму.

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Маринованная свекла на зиму в банках

Этот вариант рецепта маринованной свеклы подойдет, если ты захочешь сделать салат винегрет. Надо отварить свеклу и нарезать ее кубиками. Это удобно, ведь сразу можно добавлять свеклу в салаты или другие блюда. Ингредиенты рассчитаны на 1 л воды.

Ингредиенты:

отварная и очищенная свекла — 1,1 кг

Для маринада

вода — 1 л

соль — 1 ст. л

сахар — 1 ст. л.

уксус 9% — 70 мл

лавровый лист — 3 шт.

перец черный горошек — 10 шт.

Приготовление

Свеклу нарезать кубиками менее 1 см. В кастрюле подготовить маринад со всеми ингредиентами, кроме уксуса. Когда он закипит, добавить перец и лавровый лист, варить 5 минут и убрать лавровые листья.

В кипящий маринад положить нарезанную свеклу, кипятить несколько минут, влить уксус и выключить огонь.

Свеклу разложить по простерилизованным банкам, залить маринадом и закрутить крышки. Укутать одеялом до полного охлаждения.

Консервированная свекла без уксуса

При консервации уксус можно заменить лимонной кислотой. Поэтому если у тебя нет уксуса, этот рецепт может тебе понадобиться. Но этот рецепт консервированной свеклы вообще не имеет специй. Этот вариант может подойти для приготовления любых блюд.

Ингредиенты:

свекла — 700 г

вода — 0,5 л

Приготовление

Свеклу хорошо промыть, варить 40 минут, пока она не станет мягкой. Затем охладить в холодной воде и очистить от кожуры.

Отварную свеклу положить в заранее простерилизованные банки. Для стерилизации свеклы дно большой кастрюли застелить полотенцем и поставить на него банки. Залить свеклу кипятком, заполняя ее до самого верха и прикрыть крышками.

Залить в кастрюлю теплую воду до уровня плеч банок. Стерилизовать свеклу в банках в течение 15 минут после начала кипения воды в кастрюле.

После этого банки сразу закрутить и укутать теплым одеялом до полного охлаждения. Хранить в прохладном месте.

Острая маринованная свекла на зиму

Эта острая консервированная свекла готовится из сырого корнеплода. Надо выбрать свеклу с насыщенной окраской. Готовить ее очень просто — измельчить, перемешать со специями и разложить по стерильным банкам.

Ингредиенты:

свекла — 400 г

соль — ½ ч. л.

сахар — 1 ч. л.

кориандр — ¼ ч. л.

паприка — ч. л.

чеснок — 4 зубчика

уксус 9% — 2 ч. л.

подсолнечное масло — 50 мл

Приготовление

Свеклу хорошо вымыть и очистить от кожуры. Нарезать тонкой соломкой с помощью корейской терки, подобно приготовлению моркови по-корейски.

В посуде для маринования смешать соль с сахаром, кориандром и паприкой, налить столовый уксус. Хорошо перемешать. Выложить натертую свеклу и добавить измельченный чеснок.

На сковороде разогреть подсолнечное масло, вылить его на свеклу и перемешать. Оставить в холодильнике на три часа для маринования.

Разложить свеклу по простерилизованным банкам, плотно закрутить крышкой и хранить в холодильнике.

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