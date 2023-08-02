Як законсервувати буряк на зиму: варіанти заготівель для різних страв

Буряк — той коренеплід, який можна додавати не лише у борщ. З нього можна робити салати, різні соуси, гарніри та багато іншого. Також буряк можна консервувати на зиму.

Є різні варіанти заготівель буряка на зиму. Потім це допомагає економити час у приготуванні різних страв, адже його не доведеться варити.

Ми розповімо про варіанти консервації буряка на зиму.

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Маринований буряк на зиму в банках

Цей варіант рецепта маринованого буряку підійде, якщо ти захочеш зробити салат вінегрет. Треба відварити буряк та нарізати його кубиками. Це зручно, адже відразу можна додавати буряк до салатів чи інших страв. Інгредієнти розраховані на 1 л води.

Інгредієнти:

відварений та очищений буряк — 1,1 кг

Для маринаду

вода — 1 л

сіль — 1 ст. л

цукор – 1 ст. л.

оцет 9% — 70 мл

лавровий лист — 3 шт.

перець чорний горошок — 10 шт.

Приготування

Буряк нарізати кубиками менш як 1 см. У каструлі підготувати маринад з усіма інгредієнтами, окрім оцту. Коли він закипить, додати перець та лавровий лист, варити 5 хвилин та забрати лаврові листи.

У киплячий маринад покласти нарізку буряка, кип’ятити кілька хвилин, влити оцет і вимкнути вогонь.

Буряк розкласти по простерилізованих банках, залити маринадом та закрутити кришки. Укутати ковдрою до повного охолодження.

Консервований буряк без оцту

При консервації оцет можна замінити лимонною кислотою. Тому, якщо в тебе немає оцту, цей рецепт може тобі знадобитися. Але цей рецепт консервованого буряка взагалі не має жодних спецій. Цей варіант може підійти для приготування будь-яких страв.

Інгредієнти:

буряк — 700 г

вода — 0,5 л

Приготування

Буряк добре промити, варити 40 хв, поки він не пом’якшає. Потім охолодити у холодній воді та очистити від шкірки.

Відварений буряк покласти у заздалегідь простерилізовані банки. Для стерилізації буряків дно великої каструлі застелити рушником та поставити на нього банки. Залити буряки окропом, заповнюючи їх до самого верху і прикрити кришками.

Залити у каструлю теплу воду до рівня плічок банок. Стерилізувати буряки у банках протягом 15 хвилин від початку кипіння води в каструлі.

Після цього банки відразу закрутити та укутати теплою ковдрою до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

Гострий буряк маринований буряк на зиму

Цей гострий консервований буряк готується із сирого коренеплоду. Треба обрати буряк із насиченим забарвленням. Готувати його дуже просто — подрібнити, перемішати зі спеціями та розкласти по стерильних банках.

Інгредієнти:

буряк — 400 г

сіль — ½ ч. л.

цукор — 1 ч. л.

коріандр — ¼ ч. л.

паприка — ч. л.

часник — 4 зубчики

оцет 9% — 2 ч. л.

олія — 50 мл

Приготування

Буряк добре вимити та очистити від шкірки. Нарізати тонкою соломкою за допомогою корейської терки, подібно до приготування моркви по-корейськи.

У посуді для маринування змішати сіль із цукром, коріандром та паприкою, налити столовий оцет. Добре перемішати. Викласти натертий буряк і додати подрібнений часник.

На сковороді розігріти олію, вилити її на буряк та перемішати. Залишити у холодильнику на три години для маринування.

Розкласти буряк по простерилізованих банках, щільно закрутити кришкою та зберігати в холодильнику.

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