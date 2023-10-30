Фаршированные баклажаны на зиму. Этот рецепт понравится твоим гостям и родным

Баклажан – овощ, который любят гурманы. Из него можно приготовить десятки кулинарных шедевров. А по содержанию полезных веществ он стоит едва ли не на первом месте. Баклажан запекают, тушат, маринуют, квасят, фаршируют — и это вкуснятина невероятная. А также в сочетании с другими овощами можно приготовить салаты и закуски и наслаждаться ими в зимний период. Так что у нас для тебя отличный рецепт фаршированных баклажанов на зиму. Читаем материал и готовим вместе любимую закуску семьи.
Баклажан богат питательными веществами — от витаминов К, В, РР и С до клетчатки. В его плодах содержится большое количество полезных для сердца микроэлементов, таких как каротин, магний, медь. Он полезен для профилактики атеросклероза, подходит для людей, имеющих избыточный вес, поскольку малокалорийный.
На три литровых банки:
Держи еще один рецепт в видео и выбирай больше понравившийся.
Вот и у нас готовы фаршированные баклажаны с овощами на зиму. Остается сварить картошечки, открыть баклажаны и смаковать, получая удовольствие от осенних даров.
Кстати, хочешь еще рецептов с баклажанами, читай наш материал о баклажанах как грибах. Приятного аппетита.
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