Фаршированные баклажаны на зиму. Этот рецепт понравится твоим гостям и родным

Баклажан – овощ, который любят гурманы. Из него можно приготовить десятки кулинарных шедевров. А по содержанию полезных веществ он стоит едва ли не на первом месте. Баклажан запекают, тушат, маринуют, квасят, фаршируют — и это вкуснятина невероятная. А также в сочетании с другими овощами можно приготовить салаты и закуски и наслаждаться ими в зимний период. Так что у нас для тебя отличный рецепт фаршированных баклажанов на зиму. Читаем материал и готовим вместе любимую закуску семьи.

Баклажан богат питательными веществами — от витаминов К, В, РР и С до клетчатки. В его плодах содержится большое количество полезных для сердца микроэлементов, таких как каротин, магний, медь. Он полезен для профилактики атеросклероза, подходит для людей, имеющих избыточный вес, поскольку малокалорийный.

Рецепт фаршированных баклажанов овощами на зиму

Ингредиенты

На три литровых банки:

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около 2 кг средних баклажанов;

3 средние луковицы;

3 средние моркови;

2 головки чеснока;

1 стручок острого перца;

500 мл томатного сока (или 500 мл воды и 100 г томатной пасты);

соль, сахар по вкусу;

3 ст. ложки уксуса 9%;

около 50 мл растительного масла.

Приготовление:

Приготовим стерилизованные литровые банки и крышки. Баклажаны средних размеров, продолговатой формы помыть, просушить. Каждый баклажан разрезаем пополам и складываем на лист разрезом вверх. Разрез баклажана смазываем растительным маслом. Ставим лист в разогретую до 180 градусов и печем овощи 30 минут до мягкости. Пока баклажаны пекутся – готовим овощную начинку. Лук режем кубиками, морковь натираем на большой терке. Чеснок режем мелко, острый перец режем тоненькими кольцами. Наливаем в сковороду растительного масла и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь и жарим до мягкости. Все солим, сахарим, добавляем перец, чеснок и размешиваем. На спеченные баклажанные половинки выкладываем начинку и утрамбовываем ее. Складываем половинки, чтобы получились целые баклажаны с начинкой внутри. Баклажаны аккуратно переносим в банку (на 1 литровую банку идет 3-4 баклажана). Готовим заливку: томатный сок или разведенную в воде томатную пасту, добавляем соль, сахар по вкусу (примерно 2 ч. л соли и 2 ч.л сахара) и доводим ее до кипения. Горячей заливкой заливаем баклажаны и стерилизуем, прикрыв крышками, от закипания 10 мин.

Держи еще один рецепт в видео и выбирай больше понравившийся.

Квашеные фаршированные баклажаны на зиму — видео рецепт

Вот и у нас готовы фаршированные баклажаны с овощами на зиму. Остается сварить картошечки, открыть баклажаны и смаковать, получая удовольствие от осенних даров.

Кстати, хочешь еще рецептов с баклажанами, читай наш материал о баклажанах как грибах. Приятного аппетита.

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