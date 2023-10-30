Фаршировані баклажани на зиму. Цей рецепт сподобається твоїм гостям і рідним

Баклажан — овоч улюбленець гурманів. З нього можна приготувати десятки кулінарних шедеврів. А по вмісту корисних речовин він стоїть чи не найпершому місці. Баклажан запікають, тушкують, маринують, квасять, фарширують — і це смакота неймовірна. А також в поєднанні з іншими овочами з нього можна приготувати салати та закуски та насолоджуватись ними в зимовий період. Тож у нас для тебе чудовий рецепт фаршированих баклажанів на зиму. Читаймо матеріал та готуймо разом улюблену закуску сім’ї.

Баклажан багатий на поживні речовини — від вітамінів К, В, РР і С до клітковини. У його плодах міститься велика кількість корисних для серця мікроелементів, таких як каротин, магній, мідь. Він корисний для профілактики атеросклерозу, підходить для людей, які мають надлишкову вагу, оскільки малокалорійний.

Рецепт фаршированих баклажанів овочами на зиму

Інгредієнти

На три літрові банки:

Зараз також дивляться

близько 2 кг середніх баклажанів;

3 середні цибулини;

3 середні моркви;

2 головки часнику;

1 стручок гострого перцю;

500 мл томатного соку (або 500 мл води та 100 г томатної пасти);

сіль, цукор до смаку;

3 ст. ложки оцту 9%;

близько 50 мл рослинної олії.

Приготування:

Приготуємо стерилізовані літрові банки та кришки. Баклажани середніх розмірів, подовгастої форми помити, просушити. Кожен баклажан розрізаємо навпіл і складаємо на лист розрізом догори. Розріз баклажана змащуємо олією. Ставимо лист в розігріту до 180 градусів і печемо овочі 30 хвилин до м’якості. Поки баклажани печуться — готуємо овочеву начинку. Цибулю ріжемо кубиками, моркву натираємо на великій терці. Часник ріжемо дрібно, гострий перець ріжемо тоненькими кільцями. Наливаємо в сковорідку олії та обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо моркву і смажимо до м’якості. Все солимо, цукруємо, додаємо перець та часник і розмішуємо. На спечені баклажанні половинки викладаємо начинку та утрамбовуємо її. Складуємо половинки, щоб вийшли цілі баклажани з начинкою в середині. Баклажани акуратно переносимо в банку (На 1 літрову банку йде 3-4 баклажани). Готуємо заливку: томатний сік, або розведену у воді томатну пасту, додаємо сіль, цукор до смаку (приблизно 2 ч. л солі та 2 ч.л цукру) та доводимо її до кипіння. Гарячою заливкою заливаємо баклажани та стерилізуємо, прикривши кришками, від закипання 10 хв.

Тримай ще один рецепт у відео та обирай той, що більше сподобався.

Квашені фаршировані баклажани на зиму — відео рецепт

Ось і в нас готові фаршировані баклажани з овочами на зиму. Залишається зварити картопельки, відкрити баклажани та смакувати, отримуючи насолоду від осінніх дарів.

До речі, хочеш ще рецептів з баклажанами, читай наш матеріал про баклажани як гриби. Смачного.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.