Фаршировані баклажани на зиму. Цей рецепт сподобається твоїм гостям і рідним

Баклажан — овоч улюбленець гурманів. З нього можна приготувати десятки кулінарних шедеврів. А по вмісту корисних речовин він стоїть чи не найпершому місці. Баклажан запікають, тушкують, маринують, квасять, фарширують — і це смакота неймовірна. А також в поєднанні з іншими овочами з нього можна приготувати салати та закуски та насолоджуватись ними в зимовий період. Тож у нас для тебе чудовий рецепт фаршированих баклажанів на зиму. Читаймо матеріал та готуймо разом улюблену закуску сім’ї.
Баклажан багатий на поживні речовини — від вітамінів К, В, РР і С до клітковини. У його плодах міститься велика кількість корисних для серця мікроелементів, таких як каротин, магній, мідь. Він корисний для профілактики атеросклерозу, підходить для людей, які мають надлишкову вагу, оскільки малокалорійний.
На три літрові банки:
Тримай ще один рецепт у відео та обирай той, що більше сподобався.
Ось і в нас готові фаршировані баклажани з овочами на зиму. Залишається зварити картопельки, відкрити баклажани та смакувати, отримуючи насолоду від осінніх дарів.
До речі, хочеш ще рецептів з баклажанами, читай наш матеріал про баклажани як гриби. Смачного.
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