Грузинская кухня на сковородке — не миф! Рецепт сочного хачапури от фуд-блогера

Ну кто же не любит вкусную грузинскую кухню? И чтобы ее попробовать, необязательно идти в ресторан. Мало кто догадывается, что даже дома и на сковородке можно сделать невероятно вкусное хачапури.

Рецепт этого блюда рассказала фуд-блогер Тати Чуднова на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для хачапури

Для теста:

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140 мл теплого кефира

1 желток

250 г муки

15 мл растительного масла

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

3 г разрыхлителя

1 г соды

Для начинки:

180 г сулугуни

1 яичный белок

0,5 ч. л. соли

Хачапури на сковородке: пошаговый рецепт

В миске смешай теплый кефир, желток, соль, сахар и растительное масло до однородного состояния. Отдельно смешай муку, соду, разрыхлитель и начни высыпать понемногу к кефирной смеси. Вымеси тесто руками, сформируй из него шарик, оставь в миске и накрой пищевой пленкой. Переходим к начинке. Сыр сулугуни нужно натереть на терке, добавить к нему белок и соль. После этого тщательно перемешать. Раздели начинку на две части и сформируй шарики. То же самое сделай с тестом и накрой на 5 минут полотенцем. Далее нужно раскатать два шарика теста, в центр которых положить по шарику с начинкой. Закрутить тесто, как хинкали. После этого переверни его и раскатай до 20 см в диаметре. Жарь на сковороде с обеих сторон на маленьком огне и под крышкой до образования румяной корочки.

Хачапури на сковородке готово. Приятного аппетита!

А если ты любишь грузинскую кухню, то советуем обратить на рецепт чанахи — классического грузинского блюда.

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