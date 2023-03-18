Грузинская кухня на сковородке — не миф! Рецепт сочного хачапури от фуд-блогера

Ну кто же не любит вкусную грузинскую кухню? И чтобы ее попробовать, необязательно идти в ресторан. Мало кто догадывается, что даже дома и на сковородке можно сделать невероятно вкусное хачапури.
Рецепт этого блюда рассказала фуд-блогер Тати Чуднова на своей странице в Instagram.
Для теста:
Для начинки:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Хачапури на сковородке готово. Приятного аппетита!
А если ты любишь грузинскую кухню, то советуем обратить на рецепт чанахи — классического грузинского блюда.
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