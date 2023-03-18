Грузинська кухня на сковорідці — не міф! Рецепт соковитого хачапурі на пательні від фуд-блогерки

Ну хто ж не любить смачну грузинську кухню? І щоб її скуштувати, не обов’язково йти у ресторан. Мало хто здогадується, що навіть вдома і на сковорідці можна зробити неймовірно смачне хачапурі.

Рецепт цієї страви розповіла фуд-блогерка Таті Чуднова на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти для хачапурі

Для тіста:

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140 мл теплого кефіру

1 жовток

250 г борошна

15 мл олії

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

3 г розпушувача

1 г соди

Для начинки:

180 г сулугуні

1 яєчний білок

0,5 ч. л. солі.

Хачапурі на сковорідці: покроковий рецепт

У мисці змішай теплий кефір, жовток, сіль, цукор та олію до однорідного стану. Окремо змішай борошно, соду, розпушувач та почни висипати потроху до кефірної суміші. Виміси тісто руками, сформуй з нього кульку, залиш у мисці та накрий харчовою плівкою. Переходимо до начинки. Сир сулугуні потрібно натерти на терці, додати до нього білок та сіль. Після цього ретельно перемішати. Розділи начинку на дві частини та сформуй кульки. Те саме зроби з тістом та накрий на 5 хвилин рушником. Далі потрібно розкатати дві кульки тіста, у центр яких покласти по кульці з начинкою. Закрути тісто, як хінкалі. Після цього переверни його та розкатай до 20 см в діаметрі. Смаж на сковорідці з обох боків на маленькому вогні та під кришкою до утворення рум’яної скоринки.

Хачапурі на сковорідці готове. Смачного!

А якщо ти полюбляєш грузинську кухню, то радимо звернути на рецепт чанахі — класичної грузинської страви.

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