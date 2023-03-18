Грузинська кухня на сковорідці — не міф! Рецепт соковитого хачапурі на пательні від фуд-блогерки

Ну хто ж не любить смачну грузинську кухню? І щоб її скуштувати, не обов’язково йти у ресторан. Мало хто здогадується, що навіть вдома і на сковорідці можна зробити неймовірно смачне хачапурі.
Рецепт цієї страви розповіла фуд-блогерка Таті Чуднова на своїй сторінці в Instagram.
Для тіста:
Для начинки:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Хачапурі на сковорідці готове. Смачного!
А якщо ти полюбляєш грузинську кухню, то радимо звернути на рецепт чанахі — класичної грузинської страви.
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