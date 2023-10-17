Продукты халяль и харам: что это такое, какие способы выращивания и обработки — чем они отличаются

Наверное, ты замечал(-а) в магазинах, на рынках или за рубежом продукты с отметкой халяль? Или у тебя есть знакомые, которые упоминали об этом термине.

Это продукты, выращенные или обработанные определенным способом, которые можно употреблять последователям ислама. Читай в нашем материале, что такое халяль — какие продукты к нему относятся.

Халяль: что это и какие продукты к нему относят

Халяль переводится с арабского языка как “разрешенный”. То есть это то, что разрешается в исламе. В противоположность этому термину есть другой — харам. Харам — то, что запрещено в исламе.

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Чаще всего эти два слова используются для обозначения продуктов, чтобы узнать, можно ли мусульманам их употреблять. Помимо питания термины халяль и харам могут применяться к одежде, украшениям, косметике и парфюмерии, отдыху, быту, работе и другим сферам жизни.

Продукция с отметкой халяль означает, что она качественная, изготовлена или обработана по специальной технологии, не содержит запрещенных верой веществ, обработки или способов изготовления продукта.

Отметку получают только проверенные производители, она означает, что в составе продукта нет алкоголя, ингредиентов животного происхождения, а если это мясо — животное было умертвлено специальным способом, выкормленным без гормонов роста и ГМО, здоровым.

Что такое харам

Продукты, которые мусульманам потреблять нельзя (харам), определены в Коране: с мертвечиной, пьянящими ингредиентами, с содержанием крови, свинины, продукты из плотоядных животных, мясо хищных птиц, мулов и ослов, насекомых, мяса обезьян и слонов.

К хараму относится и то, что нельзя убивать согласно Корану. То есть убивать и употреблять нельзя: пчел, муравьев, удодов, лягушек, змей, мышей, скорпионов и ящериц, коршунов, мясо животных, питающихся нечистотами, а также мясо кошек и собак.

Мясо животных, умерших своей смертью, которые были задушены или убиты по другим причинам, употреблять также нельзя. Харамными есть и субпродукты этих животных — желатин, сосиски, кости и другие. Кроме этого запрещены животные, которые были убиты не во имя Аллаха.

Согласно Корану, мусульмане все же могут употреблять такие продукты, если у них нет другого выбора от голода.

Продукты халяль

К халяльным продуктам относятся рыба и морепродукты, мясо (по специальной технологии умерщвления животного), молочные продукты, яйца, безалкогольные напитки, овощи, фрукты и ягоды, орехи, картофель, мед, чай и кофе.

Продукты халяль полезны для здоровья, потому что гарантируют безопасные способы и условия выращивания, обработки и хранения. Поэтому их часто потребляют не только мусульмане, но и те, кто хочет соблюдать здоровый образ жизни.

Раньше мы рассказывали, полезны ли гибридные продукты.

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