Продукти халяль і харам: що це таке, які способи вирощування та обробки — чим вони відрізняються

Певно, ти помічав(-ла) у магазинах, на ринках або за кордоном продукти з позначкою халяль? Або ж у тебе є знайомі, які згадували про цей термін. Це продукти, вирощені або оброблені певним способом, які можна споживати послідовникам ісламу. Читай у нашому матеріалі, що таке халяль — які продукти до нього відносяться.

Халяль: що це та які продукти до нього відносять

Халяль перекладається з арабської мови як “дозволений”. Тобто це те, що дозволяється в ісламі. На противагу цьому терміну є інший — харам. Харам — те, що заборонене в ісламі.

Найчастіше ці два слова використовують на позначення продуктів, аби дізнатися, чи можна мусульманам їх споживати. Крім харчування, терміни халяль і харам можуть застосовуватися до одягу, прикрас, косметики та парфумерії, відпочинку, побуту, роботи та інших сфер життя.

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Продукція з позначкою халяль означає, що вона якісна, виготовлена або оброблена за спеціальною технологією, не містить заборонених вірою речовин, обробки або способів виготовлення продукту.

Відзнаку отримують лише перевірені виробники, вона означає, що у складі продукту немає алкоголю, інгредієнтів тваринного походження, а якщо це м’ясо — тварина була забита спеціальним способом, вигодована без гормонів росту та ГМО, здоровою.

Що таке харам

Продукти, які мусульманам споживати не можна (харам), визначені у Корані: з мертвицею, п’янкими інгредієнтами, зі вмістом крові, свинини, продукти з м’ясоїдних тварин, м’ясо хижих птахів, мулів та ослів, комах, м’ясо мавп та слонів.

До хараму належить і те, що не можна вбивати за Кораном. Тобто вбивати та споживати не можна: бджіл, мурах, удодів, жаб, змій, мишей, скорпіонів і ящірок, шулік, м’ясо тварин, які харчуються нечистотами, а також м’ясо кішок і собак.

М’ясо тварин, які загинули своєю смертю, були задушені чи вбиті з інших причин, вживати також не можна. Харамними є і субпродукти таких тварин — желатин, сосиски, кістки тощо. Крім цього, забороненими є тварини, які були вбиті не в ім’я Аллаха.

Відповідно до Корану мусульмани усе ж можуть вживати такі продукти, якщо в них немає іншого вибору від голоду.

Продукти халяль

До халяльних продуктів відносяться — риба та морепродукти, м’ясо (за спеціальною технологією умертвіння тварини), молочні продукти, яйця, безалкогольні напої, овочі, фрукти та ягоди, горіхи, картопля, мед, чай і кава.

Продукти халяль є корисними для здоров’я, бо гарантують безпечні способи та умови вирощування, обробки та зберігання. Тому їх часто споживають не тільки мусульмани, а й ті, хто хоче дотримуватися здорового способу життя.

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