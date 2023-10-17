Їжа та рецепти

Продукти халяль і харам: що це таке, які способи вирощування та обробки — чим вони відрізняються

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 13:16
Халяль: що це та які продукти до нього відносять
Фото: Unsplash

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