На Андреевские вечерницы или в теплую светлицу: как готовится традиционная Калита по рецепту Евгения Клопотенко

Каждый год приносит в нашу жизнь новые смыслы, людей и истории. Однако это непростое время принесло украинцам еще и понимание важности своих традиций, поэтому многие принялись изучать их.
Особенно богата обычаями зима, которая радует нас не только Рождеством, но и другими праздниками, что могли быть забыты за века нашей борьбы за независимость.
Таким можно считать и традицию украинской молодежи собираться в ночь на Андрея, что привыкли праздновать с 12 на 13 декабря (или 30 ноября), и петь вечерницы, а также гадать и выбирать себе пару.
Еще одно название этого праздника Калита, созвучное с наименованием праздничной паляницы, которую пекли девушки на этот особый вечер. Выпечка с отверстием внутри была в эпицентре гуляний, поскольку являлась главным атрибутом испытаний для парней.
Так Калиту подвешивали с помощью красной ленты на кочерге. Один парень, которого называли Часовым, должен был держать ее и смешить другого парня, пытавшегося допрыгнуть до выпечки и откусить кусочек.
Смысл этого развлечения заключался в том, что девушки сразу могли увидеть, какой парень окажется самым ловким.
Если ты тоже себе хочешь попробовать устроить в этом году такие гуляния, то придется готовить также эту особую паляницу. Хорошо, что шеф-повар Евгений Клопотенко уже поделился рецептом Калиты. Так что скорей к делу.
Украинские борщ, клецки и вареники известны на весь мир. Однако это далеко не исчерпывающий список того, чем может похвастаться наша кухня. Читай о пяти традиционных украинских блюдах, о которых все забыли.
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