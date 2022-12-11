На Андреевские вечерницы или в теплую светлицу: как готовится традиционная Калита по рецепту Евгения Клопотенко

Каждый год приносит в нашу жизнь новые смыслы, людей и истории. Однако это непростое время принесло украинцам еще и понимание важности своих традиций, поэтому многие принялись изучать их.

Особенно богата обычаями зима, которая радует нас не только Рождеством, но и другими праздниками, что могли быть забыты за века нашей борьбы за независимость.

Таким можно считать и традицию украинской молодежи собираться в ночь на Андрея, что привыкли праздновать с 12 на 13 декабря (или 30 ноября), и петь вечерницы, а также гадать и выбирать себе пару.

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Еще одно название этого праздника Калита, созвучное с наименованием праздничной паляницы, которую пекли девушки на этот особый вечер. Выпечка с отверстием внутри была в эпицентре гуляний, поскольку являлась главным атрибутом испытаний для парней.

Так Калиту подвешивали с помощью красной ленты на кочерге. Один парень, которого называли Часовым, должен был держать ее и смешить другого парня, пытавшегося допрыгнуть до выпечки и откусить кусочек.

Смысл этого развлечения заключался в том, что девушки сразу могли увидеть, какой парень окажется самым ловким.

Если ты тоже себе хочешь попробовать устроить в этом году такие гуляния, то придется готовить также эту особую паляницу. Хорошо, что шеф-повар Евгений Клопотенко уже поделился рецептом Калиты. Так что скорей к делу.

Ингредиенты для Калиты

мука — 500 граммов

теплая вода — 250 миллилитров

масло — 3 столовые ложки

мак с сахаром — 200 граммов (в соотношении 2:1)

мед — 2 столовые ложки

грецкие орехи — 3 столовые ложки

изюм или клюква — 3 столовые ложки

разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка

соль — щепотка

Способ приготовления Калиты

Прежде всего, необходимо соединить сухие ингредиенты для теста. Поэтому нужно смешать муку, соль и разрыхлитель в глубокой миске, а затем добавить к ним теплую воду и снова размешать. После этого добавить к смеси подсолнечное масло и снова перемешать. Далее необходимо засыпать в смесь мак с сахаром, а также изюм или клюкву. Хорошо замесить тесто, сделать его круглой формы, накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут. Перед выпеканием необходимо сделать отверстие в шаре из теста, а затем положить его на противень, застеленный пергаментом. Будущую Калиту можно украсить маком, орехами, клюквой или изюмом. После этого можно отправить ее запекаться на полчаса в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. В конце можно смазать Калиту медом, а затем пробовать это традиционное блюдо и наслаждаться его вкусом.

Украинские борщ, клецки и вареники известны на весь мир. Однако это далеко не исчерпывающий список того, чем может похвастаться наша кухня. Читай о пяти традиционных украинских блюдах, о которых все забыли.

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