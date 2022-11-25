Фальшивый заяц, душенина и горохляники — пять традиционных украинских блюд, о которых все забыли

Українські борщ, галушки та вареники відомі на весь світ. Однак це далеко не вичерпний перелік того, чим може похвалитись наша кухня.

Є страви, про які забули навіть самі українці. А дарма, адже вони автентичні, поживні, смачні та корисні.

Гастрожурналістка Маша Сердюк розповіла виданню ELLE, як приготувати унікальні страви української кухні в сучасних реаліях.

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Фальшивий заєць (м’ясний хлібець)

Цікаво, що фальшивим зайцем цю страву називають тому, що її готують не із зайця, а з іншого м’яса. Ймовірно, це пов’язано з тим, що раніше не всі могли собі дозволити полювати. Мати дичину на столі було рідким явищем.

М’ясний хлібець і досі готують у деяких родинах на Західній Україні на свята. Хоча така їжа також підійде на щодень.

М’ясний хлібець: інгредієнти

свинина — 1 кг

яловичина — 0,5 кг

цибуля — З шт.

панірувальні сухарі — 100 г

сіль, перець, духмяні трави

олія

кетчуп

Рецепт м’ясного хлібця

Подрібни м’ясо на м’ясорубці. Дрібно наріж цибулю та обсмаж в олії, поки вона стане м’якою. Розведи панірувальні сухарі молоком або водою до консистенції каші. Цю суміш вмішай у фарш. Додай до фаршу з сухарями смажену цибулю, сіль, перець та духмяні трави. Добре вимішай масу та виклади її на змащену олією прямокутну форму для кексів. Або ж просто сформуй хлібець руками та запікай у деко. Постав “зайця” в духовку, розігріту до 200°C, на годину. Щоб зверху страва не підгоріла, прикрий її фольгою. Через 60 хвилин дістань хлібець, змасти його зверху кетчупом та знову запікай протягом ще десяти хвилин. Тоді кетчуп покриється рум’яною скоринкою.

Душенина

Здавна українці любили готувати на свята душенину — м’ясо, яке тушкувалось (душилось) з овочами в печі. При цьому наші предки використовували для цього як свинину, так і яловичину, баранину та курятину.

Душенину можна їсти разом з вареною картоплею або кашею з підливою. Така страва дуже поживна й надовго залишає відчуття ситості. Нині її готують у духовці.

Душенина: інгредієнти

м’ясо — 500 г

морква — 1 шт.

картопля — 4–5 шт.

борошно — 2 ст. л.

сіль, перець

вода або томатний сік

Рецепт душенини

Помий м’ясо та висуши його паперовим рушником. Наріж великими кубиками та обвали в борошні з усіх сторін. Помий, почисть та наріж моркву й картоплю. Виклади овочі та м’ясо в жаростійку форму. Попередньо змаж її олією. Посоли, поперчи та залий страву водою або томатним соком. Рідина має покривати все приблизно на палець. Накрий страву кришкою або фольгою та постав у духовку, розігріту до 200°C. Потім одразу зменш температуру до 100°C. М’ясо та овочі мають тушкуватись дві-три години, допоки м’ясо не стане м’якеньким.

Горохляники

Горохляники — це горохові оладки. Раніше вони були досить популярні в Україні, адже це недорога та ситна страва.

Подавати горохляники можна зі шкварками, часником, смаженою цибулею чи сметаною.

Горохляники: інгредієнти

зелений горошок — 2 склянки

яйце — 1 шт.

борошно або панірувальні сухарі — 2 ст. л.

листочки м’яти — жменя

сіль, перець

олія — для смаження

сметана або йогурт

Рецепт горохляників

Відвари горох протягом п’яти хвилин у киплячій підсоленій воді. Коли горошок звариться, то подрібни його блендером або перекрути м’ясорубкою. Додай яйце, дрібно порізану м’яту, борошно чи панірувальні сухарі. Посоли, поперчи та перемішай усе. Сформуй невеликі та пласкі оладки. Смаж їх на гарячій пательні з олією. Подавай горохляники зі сметаною чи натуральним йогуртом.

Огірочник

Юшку із солоними огірками в Україні варили ще з давніх часів. При цьому готувати огірочник можна як на м’ясному, так і на овочевому бульйоні або воді. Вживати страву можна в холодному чи гарячому вигляді.

Огірочник: інгредієнти

солоні огірки — 5 шт.

овочевий або м’ясний бульйон — 3 л

цибуля — 1 шт.

картопля — 5 шт.

олія

сіль, перець

сметана — 5 ст. л.

свіжий кріп

Рецепт огірочника

Доведи бульйон до кипіння. Вкинь туди чищену й нарізану картоплю. Потри огірки на дрібну тертку та відіжми сік. Злий огірковий сік у чашку, але не виливай його. Він ще знадобиться для подальшого приготування. Почисть, дрібно наріж та просмаж в олії цибулю. Коли вона стане прозорою, то додай до неї натерті огірки. Смаж усе разом кілька хвилин, постійно помішуючи. Вкинь огірки з цибулею в каструлю та поступово залий усе огірковим соком. Контролюй рівень кислоти юшки. Якщо віджатого огіркового соку замало, то додай розсіл. Провари суп дві-три хвилини. Розведи сметану в чашці з кількома ложками бульйону, а потім додай до огірочника та перемішай. За бажанням можна додати ще сіль та перець. Зверху присип суп дрібно порізаним кропом та прикрась солоними огірками.

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Хляки

Хляки (або як їх ще називають ґляґи, флячки або ж рубці) завжди готували з коров’ячого шлунка. Подавали цю страву по-різному.

Наприклад, на Полтавщині з галушками, а в деяких регіонах — разом з юшкою, у якій вони варились.

Хляки: інгредієнти

рубець — 1 кг

молоко — 500 мл

м’ясний бульйон — 3 л

селера — 100 г

цибуля — 2 шт.

морква — 1–2 шт.

томати в соку — 1 склянка

макарони — 3 жмені

часник

сіль, перець

сметана — 2 ст. л.

олія

лавровий лист — 1 шт.

Рецепт хляків

Наріж рубець смужками, поклади в контейнер та залий молоком. Залиш на 12 годин у холодильнику. Потім витягни хляки та промий холодною водою. Доведи підсолену воду у великій каструлі до кипіння. Вари рубець протягом п’яти хвилин. Потім злий воду, промий м’ясо та каструлю. Повтори цю процедуру ще раз. В іншій каструлі скип’яти бульйон, поклади туди хляки, зменш вогонь до мінімуму та вари дві-три години, аж поки м’ясо не стане м’яким. Почисть та дрібно наріж моркву, цибулю та селеру. Просмаж овочі в олії. Коли вони стануть м’якими, то додай томати у власному соку, посоли, поперчи та перемішай усе. Закрий пательню кришкою та протушкуй овочі на середньому вогні п’ять-сім хвилин. Додай до хляків тушковані овочі, макарони й лавровий листок. Вари все, доки макарони не будуть готові. Подавай хляки зі сметаною та свіжою зеленню.

Наша кухня унікальна, смачна та багата. І йдеться не тільки про борщ та вареники. Читай, як приготувати вдома традиційні страви різних регіонів України.

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