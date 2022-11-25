Їжа та рецепти

Фальшивий заєць, душенина та горохляники — п’ять традиційних українських страв, про які всі забули

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Листопада 2022, 07:00
Традиційні страви української кухні - п'ять смачних рецептів
Фото: Pexels

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