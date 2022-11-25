Фальшивий заєць, душенина та горохляники — п’ять традиційних українських страв, про які всі забули

Українські борщ, галушки та вареники відомі на весь світ. Однак це далеко не вичерпний перелік того, чим може похвалитись наша кухня.
Є страви, про які забули навіть самі українці. А дарма, адже вони автентичні, поживні, смачні та корисні.
Гастрожурналістка Маша Сердюк розповіла виданню ELLE, як приготувати унікальні страви української кухні в сучасних реаліях.
Цікаво, що фальшивим зайцем цю страву називають тому, що її готують не із зайця, а з іншого м’яса. Ймовірно, це пов’язано з тим, що раніше не всі могли собі дозволити полювати. Мати дичину на столі було рідким явищем.
М’ясний хлібець і досі готують у деяких родинах на Західній Україні на свята. Хоча така їжа також підійде на щодень.
Фото: thedefineddish.com
Здавна українці любили готувати на свята душенину — м’ясо, яке тушкувалось (душилось) з овочами в печі. При цьому наші предки використовували для цього як свинину, так і яловичину, баранину та курятину.
Душенину можна їсти разом з вареною картоплею або кашею з підливою. Така страва дуже поживна й надовго залишає відчуття ситості. Нині її готують у духовці.
Фото: Unsplash
Горохляники — це горохові оладки. Раніше вони були досить популярні в Україні, адже це недорога та ситна страва.
Подавати горохляники можна зі шкварками, часником, смаженою цибулею чи сметаною.
Фото: littlebigh.com
Юшку із солоними огірками в Україні варили ще з давніх часів. При цьому готувати огірочник можна як на м’ясному, так і на овочевому бульйоні або воді. Вживати страву можна в холодному чи гарячому вигляді.
Фото: polonist.com
Хляки (або як їх ще називають ґляґи, флячки або ж рубці) завжди готували з коров’ячого шлунка. Подавали цю страву по-різному.
Наприклад, на Полтавщині з галушками, а в деяких регіонах — разом з юшкою, у якій вони варились.
Фото: ELLE
Наша кухня унікальна, смачна та багата. І йдеться не тільки про борщ та вареники. Читай, як приготувати вдома традиційні страви різних регіонів України.
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