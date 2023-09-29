Как хранить базилик: правила подготовки пряной зелени к зимовке

Базилик — ароматная пряность, которая хоть своеобразно пахнет, все же придает блюду пикантности. Он хорошо растет в наших широтах, да и в магазинах его можно свободно купить. Но если ты хочешь заготовить базилик на зиму, нужно знать, как хранить базилик на длительный срок.
Такой рецепт базилика добавляют в салаты и супы. Для приготовления придерживайся пошаговой инструкции.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Читай, как приготовить освежающие напитки дома.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.