Как хранить базилик: правила подготовки пряной зелени к зимовке

Базилик — ароматная пряность, которая хоть своеобразно пахнет, все же придает блюду пикантности. Он хорошо растет в наших широтах, да и в магазинах его можно свободно купить. Но если ты хочешь заготовить базилик на зиму, нужно знать, как хранить базилик на длительный срок.

Как хранить базилик в домашних условиях: способы

свежий базилик в холодильнике может храниться подольше, если его завернуть в салфетку;

в виде заливки;

замороженный базилик;

метод сушки.

Как хранить базилик в виде заливки

Такой рецепт базилика добавляют в салаты и супы. Для приготовления придерживайся пошаговой инструкции.

Ингредиенты:

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свежие листья базилика;

чеснок;

оливковое масло;

соль.

Способ приготовления:

Промой базилик и положи на полотенце сушиться. Оторви листья от стебля и положи в стерилизованную банку. Между слоями проложи порезанные зубчики чеснока. Чеснок не дави, а разрежь на несколько частей. Залей ингредиенты оливковым маслом так, чтобы оно покрывало базилик полностью. Закатай и убери на хранение. Заправку можешь хранить в течение года, она не теряет своей свежести.

Как хранить базилик в сухом виде

Для сушки выбирай молодую зелень. Листики выложи на металлический противень и поставь в теплое помещение, подальше от прямых солнечных лучей. После того как листья высохнут, храни их в тканевых мешочках.

Как хранить базилик в замороженном виде

Мытые листья базилика взбей в блендере с небольшим количеством воды. Добавь соль и пряности. Заморозь в пакетах или форме для льда. В таком виде базилик можно использовать для приготовления первых блюд и соусов. Также базилик можно замораживать в масле. Для этого после того, как ты взобьешь его в блендере или нарежешь ножом, полей оливковым маслом и перемешай. Разложи небольшими порциями в пластиковые пакетики на молнии и отправь в морозилку.

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