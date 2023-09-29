Як зберігати базилік: правила підготовки пряної зелені на зиму

Базилік — ароматна пряність, яка хоч своєрідно пахне, все ж надає страві пікантності. Ця рослина добре росте в наших широтах, та й у магазинах її можна вільно купити. Але якщо ти хочеш заготувати базилік на зиму, потрібно знати, як довго зберігати базилік.

Як зберігати базилік у домашніх умовах: способи

свіжий базилік у холодильнику може зберігатися довше, якщо його загорнути у серветку;

у вигляді заливки;

заморожений базилік;

метод сушіння.

Як зберігати базилік у вигляді заливки

Такий рецепт базиліку додають до салатів та супів. Для приготування дотримуйся покрокової інструкції.

Інгредієнти:

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свіже листя базиліка;

часник;

оливкова олія;

сіль.

Спосіб приготування

Промий базилік і поклади на рушник на просушування. Відірви листя від стебла і поклади у стерилізовану банку. Між шарами проклади порізані зубчики часнику. Часник не тисни, а розріж на кілька частин. Залий інгредієнти оливковою олією так, щоб вона покривала базилік повністю. Закатай та прибери на зберігання. Заправку можеш зберігати протягом року, вона не втрачає своєї свіжості.

Як зберігати базилік у сухому вигляді

Для сушіння вибирай молоду зелень. Листочки виклади на металеве деко і постав у тепле приміщення якомога далі від прямих сонячних променів. Після того як листя висохне, зберігай їх у полотняних мішечках.

Як зберігати базилік у замороженому виді

Мите листя базиліка збий у блендері з невеликою кількістю води. Додай сіль та прянощі. Заморожуй у пакетах або формі для льоду.

У такому вигляді базилік можна використовувати для приготування перших страв та соусів.

Також базилік можна заморожувати в олії. Для цього після того, як ти зіб’єш його в блендері або наріжеш ножем, полий оливковою олією і перемішай.

Розклади невеликими порціями у пластикові пакетики на блискавці та відправ у морозилку.

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