Як зберігати базилік: правила підготовки пряної зелені на зиму

Базилік — ароматна пряність, яка хоч своєрідно пахне, все ж надає страві пікантності. Ця рослина добре росте в наших широтах, та й у магазинах її можна вільно купити. Але якщо ти хочеш заготувати базилік на зиму, потрібно знати, як довго зберігати базилік.
Такий рецепт базиліку додають до салатів та супів. Для приготування дотримуйся покрокової інструкції.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
У такому вигляді базилік можна використовувати для приготування перших страв та соусів.
Також базилік можна заморожувати в олії. Для цього після того, як ти зіб’єш його в блендері або наріжеш ножем, полий оливковою олією і перемішай.
Розклади невеликими порціями у пластикові пакетики на блискавці та відправ у морозилку.
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