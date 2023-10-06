Как хранить гранат в домашних условиях: подходящие способы и лайфхаки

У гранатов достаточно плотная структура. Именно поэтому плоды могут храниться на протяжении довольно длительного периода времени.
Если у тебя есть необходимость хранить гранат в домашних условиях, важно знать, как это правильно делать. Хранение граната в домашних условиях: основные моменты и лайфхаки — читай в материале.
Для длительного хранения нужно выбрать хорошие гранаты. Тогда в правильных условиях они могут храниться до десяти месяцев с момента снятия урожая.
Подбирай увесистые экземпляры одинакового размера так, чтобы в диаметре гранат был не меньше 8 см.
Подбирай увесистые экземпляры одинакового размера так, чтобы в диаметре гранат был не меньше 8 см.
Также в магазине лучше взвесить каждый плод, потому что для длительного периода хранения подойдут гранаты, весом не менее 450 г каждый. Это показывает, что внутри них нет свободных полостей и вся внутренняя камера заполнена зрелыми зернами.
После выбора гранатов нужно сразу же позаботиться о месте и температуре хранения плодов. Например, влажность должна быть умеренной, а температура — около +1°C. Также плоды должны быть целыми и не иметь повреждений.
Так как срок хранения граната зависит от температуры его хранения, а также от сорта, соблюдай следующие правила:
Дома легче всего хранить гранат в холодильнике, морозильной камере (плоды к этому нужно подготовить, разрезать и поместить в контейнеры), погребе или на застекленном балконе. При этом в холодильнике нужно выбрать место, где хранятся овощи и фрукты.
Гранат упакуй в пакет или пергаментную бумагу. Так гранат сохранит свой вкус и полезные свойства до нескольких месяцев.
Гранат упакуй в пакет или пергаментную бумагу. Так гранат сохранит свой вкус и полезные свойства до нескольких месяцев.
Если ты хранишь гранаты на застекленном балконе или в погребе, то лучше заверни их в бумагу и сложи в ящик из дерева или картона. Сверху положи лист картона. Гранаты могут храниться при таких условиях до шести месяцев.
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