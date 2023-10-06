Как хранить гранат в домашних условиях: подходящие способы и лайфхаки

У гранатов достаточно плотная структура. Именно поэтому плоды могут храниться на протяжении довольно длительного периода времени.

Если у тебя есть необходимость хранить гранат в домашних условиях, важно знать, как это правильно делать. Хранение граната в домашних условиях: основные моменты и лайфхаки — читай в материале.

Как хранить гранат в домашних условиях и как правильно выбрать плоды

Для длительного хранения нужно выбрать хорошие гранаты. Тогда в правильных условиях они могут храниться до десяти месяцев с момента снятия урожая.

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Подбирай увесистые экземпляры одинакового размера так, чтобы в диаметре гранат был не меньше 8 см.

Также в магазине лучше взвесить каждый плод, потому что для длительного периода хранения подойдут гранаты, весом не менее 450 г каждый. Это показывает, что внутри них нет свободных полостей и вся внутренняя камера заполнена зрелыми зернами.

Хранение гранатов дома способы и сроки

После выбора гранатов нужно сразу же позаботиться о месте и температуре хранения плодов. Например, влажность должна быть умеренной, а температура — около +1°C. Также плоды должны быть целыми и не иметь повреждений.

Так как срок хранения граната зависит от температуры его хранения, а также от сорта, соблюдай следующие правила:

При температуре воздуха от +18°C до +24°C гранат хранят до одной недели. После этого плод высыхает. Если ты обеспечил(-а) температуру от +4°C до +6°C, то гранат может храниться в течении двух месяцев (в холодильнике). При температуре около +1°C срок хранения может достигать девяти месяцев. Если ты замораживаешь целые плоды или зерна граната, то их срок хранения увеличивается до одного года.

Как хранить гранат: способы

Дома легче всего хранить гранат в холодильнике, морозильной камере (плоды к этому нужно подготовить, разрезать и поместить в контейнеры), погребе или на застекленном балконе. При этом в холодильнике нужно выбрать место, где хранятся овощи и фрукты.

Гранат упакуй в пакет или пергаментную бумагу. Так гранат сохранит свой вкус и полезные свойства до нескольких месяцев.

Если ты хранишь гранаты на застекленном балконе или в погребе, то лучше заверни их в бумагу и сложи в ящик из дерева или картона. Сверху положи лист картона. Гранаты могут храниться при таких условиях до шести месяцев.

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