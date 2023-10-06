Як зберігати гранат у домашніх умовах: найкращі способи та лайфхаки

У гранатів щільна структура. Саме тому плоди можуть зберігатися протягом досить тривалого часу. Якщо в тебе є потреба зберігати гранат у домашніх умовах, важливо знати, як це правильно робити.

Зберігання граната в домашніх умовах: основні моменти та лайфхаки — читай у матеріалі.

Як зберігати гранат у домашніх умовах та як правильно вибрати плоди

Для тривалого зберігання потрібно обирати якісні гранати. Тоді у правильних умовах вони можуть зберігатися до десяти місяців з моменту збору врожаю.

Зараз також дивляться

Підбирай важкі екземпляри однакового розміру так, щоб у діаметрі гранат був не менше 8 см.

Також у магазині краще зважити кожен плід, тому що для тривалого періоду зберігання підійдуть гранати, вагою не менше ніж 450 г кожен. Це показує, що в них немає вільних порожнин і вся внутрішня камера заповнена зрілими зернами.

Зберігання гранатів вдома: способи та терміни

Після вибору гранатів потрібно відразу ж подбати про місце та температуру зберігання плодів. Наприклад, вологість має бути помірна, а температура — близько +1°C. Також плоди мають бути цілісними та не мати пошкоджень.

Через те, що термін зберігання граната залежить від температури, за якої він зберігатиметься, а також від його сорту, дотримуйся наступних правил.

При температурі повітря від +18°C до +24°C гранат зберігають до одного тижня. Після цього плід висихає. Якщо ти забезпечив(-ла) температуру від +4°C до +6°C, то гранат може зберігатися протягом двох місяців (у холодильнику). За температури близько +1°C термін зберігання може досягати дев’яти місяців. Якщо ти заморожуєш цілі плоди чи зерна граната, їх термін зберігання збільшується до одного року.

Як зберігати гранат: способи

Вдома найлегше зберігати гранат у холодильнику, морозильній камері (плоди до цього потрібно підготувати, розрізати та помістити в контейнери), льоху або на заскленому балконі. При цьому в холодильнику потрібно вибрати місце, де зберігаються овочі та фрукти.

Запакуй гранат в пакет або пергаментний папір. Так гранат збереже свій смак та корисні властивості до кількох місяців.

Якщо ти зберігаєш гранати на заскленому балконі або в льоху, то краще загорни їх у папір і склади в ящик із дерева чи картону. Зверху поклади листок картону. За таких умов гранати можуть зберігатися до шести місяців.

Якщо хочеш зберегти осінню свіжість грибів на зиму, то читай наш рецепт маринованих грибочків.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.