Чтобы все успеть и не упасть от усталости: как без лишних усилий приготовить праздничный стол

Украинцы привыкли готовить пышные столы по праздникам и приглашать к себе в гости родственников и друзей. Однако, вероятно, каждой домохозяйке знакомо чувство усталости после многих часов подготовки к Рождеству и Новому году.

Под вечер не хочется не то что праздновать, а и даже есть все то, что успели приготовить. Так как же можно приготовить вкусные особенные блюда и при этом не устать и не провести весь праздник на кухне?

Издание Insider собрало советы разных шеф-поваров, которые поделились своими лайфхаками по приготовлению праздничного стола.

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Разработай план

Шеф Джонатан Воксмэн объясняет, что готовиться к началу праздников нужно заранее. Так можно будет разделить работу на несколько дней.

Составь подробный список того, какие блюда хочешь видеть на праздничном столе, а затем выпиши их ингредиенты. По возможности приобрети продукты заранее.

Шеф-повар Камари Сик советует разрабатывать меню таким образом, чтобы максимально использовать все продукты.

К примеру, если хочешь испечь морковный торт, то часть моркови можно будет использовать для приготовления закуски. Таким образом, ты сэкономишь время, силы, деньги и сократишь список покупок.

Готовь и замораживай

Шеф-повара Трейси Меличек-Изикель и Ана Кастро предлагают заранее приготовить и заморозить коржи для пирогов, бульоны и т.п., а также нарезать и поместить в морозильную камеру овощи и зелень.

Кстати, заморозить можно и мартини. Просто разлей напиток в формы для льда и поставь в морозилку — позже кубики ледяного мартини можно будет использовать для приготовления коктейлей.

А шеф-повар Санг Парк просит после приготовления блюд не выбрасывать остатки продуктов. Ведь чеснок, лук, измельченную зелень, бульон или соусы можно заморозить и использовать позже.

Привлеки гостей

Вместе готовить веселее, быстрее и проще. Так что не бойся просить своих гостей о помощи. Шеф-повар Маркус Сэмюэльсон советует домохозяйкам делегировать дела — кто-то будет нарезать овощи, кто-то будет сервировать и украшать стол, кто-то будет выкладывать блюда на тарелки и тому подобное.

А если кто-то из гостей принесет, например, десерт, то твоя кухня будет чище, будет больше места в духовке и холодильнике, а также сил и времени на другие блюда. Поверь, большинство гостей не откажутся от такой работы.

Готовь не только горячие блюда

Если ты будешь пытаться готовить много горячих блюд, то в конце концов очень устанешь и не будешь иметь времени даже спокойно посидеть за столом несколько минут. Поэтому запланируй себе также холодные блюда, а горячие ограничь в количестве.

Мой посуду сразу

Лучше не собирать посуду горой, а мыть сразу небольшими партиями во время приготовления и после еды. В конце концов, это значительно сэкономит тебе время и нервы.

Обычно на сочельник подают 12 блюд по аналогии с 12 апостолами Иисуса Христа. А как насчет того, чтобы разбавить традиционные блюда и добавить в привычное меню несколько оригинальных?

Читай рецепты блюд, которые должны быть на рождественском столе.

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