Щоб усе встигнути та не впасти від втоми: як без зайвих зусиль приготувати святковий стіл

Українці звикли готувати пишні столи на свята та запрошувати до себе в гості родичів та друзів. Однак, мабуть, кожній домогосподарці знайоме почуття втоми після багатьох годин підготовки до Різдва та Нового року.

Під вечір не хочеться не те, що святкувати, а й навіть їсти все те, що встигли приготувати. То ж як можна приготувати смачні особливі страви й при цьому не втомитись і не провести все свято на кухні?

Видання Insider зібрало поради різних шеф-кухарів, які поділились своїми лайфхаками щодо приготування святкового столу.

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Розроби план

Шеф Джонатан Воксмен пояснює, що готуватись до початку свят потрібно завчасно. Так можна буде розділити роботу на кілька днів.

Склади детальний список того, які страви хочеш бачити на святковому столі, а потім випиши їхні інгредієнти. За можливості придбай продукти наперед.

Шеф-кухарка Камарі Сік радить розробляти меню таким чином, щоб максимально використати всі продукти.

Наприклад, якщо хочеш спекти морквяний торт, то частину моркви можна буде використати для приготування закуски. Таким чином ти зекономиш час, сили, гроші й скоротиш список покупок.

Готуй і заморожуй

Шеф-кухарки Трейсі Мелічек-Ізікель та Ана Кастро пропонують заздалегідь приготувати та заморозити коржі для пирогів, бульйони тощо, а також нарізати та помістити в морозильну камеру овочі та зелень.

До речі, заморозити можна й мартіні. Просто розлий напій у форми для льоду та постав у морозилку — пізніше кубики льодяного мартіні можна буде використовувати для приготування коктейлів.

А шеф-кухар Санг Парк просить після приготування страв не викидати залишки продуктів. Адже часник, цибулю, подрібнену зелень, бульйон чи соуси можна заморозити й використати пізніше.

Залучи гостей

Разом готувати веселіше, швидше та простіше. Тож не бійся просити своїх гостей про допомогу. Шеф-кухар Маркус Семюельсон радить домогосподаркам делегувати справи — хтось нарізатиме овочі, хтось сервіруватиме та прикрашатиме стіл, хтось викладатиме страви на тарілки тощо.

А якщо хтось з гостей принесе, наприклад, десерт, то ти матимеш чистішу кухню, більше місця в духовці та холодильнику, а також сил і часу на інші страви. Повір, більшість гостей не відмовляться від такої роботи.

Готуй не тільки гарячі страви

Якщо ти намагатимешся готувати багато гарячих страв, то зрештою дуже втомишся і не матимеш часу навіть спокійно посидіти за столом кілька хвилин. Тому заплануй собі й холодні страви, а гарячі обмеж в кількості.

Мий посуд одразу

Краще не збирати посуд горою, а мити його одразу невеличкими партіями під час приготування та після їжі. Зрештою це значно зекономить тобі час і нерви.

Зазвичай на Святвечір подають 12 страв за аналогією з 12 апостолами Ісуса Христа. А як щодо того, щоб розбавити традиційні страви й додати до звичного меню кілька оригінальних?

Читай рецепти страв, які мають бути на різдвяному столі.

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