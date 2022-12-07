Дело на несколько минут: как открыть вино без штопора

Бывают ситуации, когда очень хочется вина, но штопора под рукой нет. Особенно сейчас, после рабочего дня, когда атмосфера при свечах и без света способствует этому желанию.

Как открыть вино без штопора — читай в материале.

Как открыть вино без штопора с помощью самореза или плоскогубцев

Это — один из самых безопасных советов для открытия бутылки вина. Для этого нужно будет применить физическую силу.

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В первую очередь вставь саморез в пробку. Он должен выступать от поверхности примерно на 2 см.

С помощью плоскогубцев обхвати его шляпку и потяни на себя, чтобы вытащить пробку. Если плоскогубцев дома нет, то возьми молоток-гвоздодер.

Но такой способ подходит только для молодых вин, где есть хорошая твердая пробка.

Как открыть вино без штопора ножом или ключом

Возьми бутылку вина и сними с пробки этикетку. После этого бери нож или ключ и начни проталкивать им пробку внутрь вина.

Это нужно делать под углом около 50° и потихоньку прокучивать, постепенно подтягивая на себя.

Как открыть вино без штопора с помощью полотенца

В первую очередь, заверни бутылку в полотенце и ударь по ее донышку. Дно бутылки нужно тоже обмотать полотенцем.

Дном нужно постукивать по стене несколько раз. Пробка должна вылететь после этого сама.

Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить бутылку.

Как открыть вино без штопора с помощью нагревания

Возьми бутылку вина и сними этикетку с пробки. Включи плиту.

Подержи над ней горлышко бутылки.

Делать это нужно аккуратно, чтобы вино не взорвалось.

После этого пробка легко вылетает из бутылки.

Как открыть бутылку вина без штопора при помощи маникюрных ножниц

Продезинфицируй ножницы с помощью спирта и ватных дисков. Одно лезвие вставь в середину пробки, а второе по краю (конструкция должна быть похожа на циркуль). Ножницы должны войти больше чем наполовину своей длины. Если не получится, пробка или ножницы сломаются. Когда пробка провалится внутрь, потяни за ножницы и наслаждайся вкусом и ароматом вина.

Как открыть бутылку вина другой бутылкой

Для этого способа тебе не нужно иметь две бутылки вина. Достаточно пластиковой бутылки (1,5 л). В ней должна быть обычная негазированная вода.

В первую очередь держи вино в горизонтальном положении.

По донышку бутылки легкими движениями бей пластиковой бутылкой. Таким образом, пробка быстро вылетит из стеклянной тары.

Как открыть бутылку вина без штопора каблуком

Возьми туфли на шпильке. Каблук должен быть действительно острым и тонким, чтобы пролезть в горлышко. Но также устойчивым.

Вставь каблук в горлышко и массой тела проталкивай его внутрь.

Таким образом ты откроешь вино, а пробка окажется внутри бутылки.

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