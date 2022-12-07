Дело на несколько минут: как открыть вино без штопора

Бывают ситуации, когда очень хочется вина, но штопора под рукой нет. Особенно сейчас, после рабочего дня, когда атмосфера при свечах и без света способствует этому желанию.
Как открыть вино без штопора — читай в материале.
Это — один из самых безопасных советов для открытия бутылки вина. Для этого нужно будет применить физическую силу.
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В первую очередь, заверни бутылку в полотенце и ударь по ее донышку. Дно бутылки нужно тоже обмотать полотенцем.
Дном нужно постукивать по стене несколько раз. Пробка должна вылететь после этого сама.
Дном нужно постукивать по стене несколько раз. Пробка должна вылететь после этого сама.
Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить бутылку.
Для этого способа тебе не нужно иметь две бутылки вина. Достаточно пластиковой бутылки (1,5 л). В ней должна быть обычная негазированная вода.
В первую очередь держи вино в горизонтальном положении.
В первую очередь держи вино в горизонтальном положении.
По донышку бутылки легкими движениями бей пластиковой бутылкой. Таким образом, пробка быстро вылетит из стеклянной тары.
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