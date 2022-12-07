Справа на кілька хвилин: як відкрити вино без штопора

Бувають ситуації, коли дуже хочеться вина, але штопора під рукою немає. Особливо зараз, після робочого дня, коли атмосфера при свічках і без світла сприяє цьому бажанню.

Як відкрити вино без штопора — читай у матеріалі.

Як відкрити вино без штопора за допомогою саморіза або плоскогубців

Це — одна із найбезпечніших порад, щоб відкрити пляшку вина. Для цього потрібно буде застосувати фізичну силу.

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Насамперед встав саморіз у корок. Він має виступати від поверхні приблизно на 2 см.

За допомогою плоскогубців обхопи його і потягни на себе, щоб витягнути корок.

Якщо плоскогубців удома немає, то візьми молоток-цвяходер.

Але такий спосіб підходить тільки для молодих вин із гарним, твердим корком.

Як відкрити вино без штопора ножем чи ключем

Візьми пляшку вина і зніми зверху корка етикетку. Після цього бери ніж або ключ і почни проштовхувати ним корок усередину пляшки.

Це потрібно робити під кутом близько 50° і потихеньку прокручувати, поступово підтягуючи на себе.

Як відкрити вино без штопора за допомогою рушника

Насамперед загорни пляшку в рушник і вдар по її дну. Його теж потрібно обмотати рушником.

Дном потрібно постукувати по стіні кілька разів. Корок має вилетіти після цього сам.

Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити пляшку.

Як відкрити вино без штопора за допомогою нагрівання

Візьми пляшку вина і зніми етикетку з корка. Увімкни плиту.

Потримай над нею шийку пляшки.

Робити це потрібно обережно, щоб вино не вибухнуло.

Після цього корок легко вилітає з пляшки.

Як відкрити пляшку вина без штопора за допомогою манікюрних ножиць

Продезинфікуй ножиці спиртом за допомогою ватних дисків. Одне лезо встав усередину корка, а друге — скраю (конструкція має бути схожа на циркуль). Ножиці мають увійти більш ніж наполовину своєї довжини. Якщо не вийде, корок чи ножиці зламаються. Коли корок провалиться всередину, потягни за ножиці та насолоджуйся смаком і ароматом вина.

Як відкрити пляшку вина іншою пляшкою

Для цього способу не потрібно мати дві пляшки вина. Досить мати пластикову пляшку (1,5 л). У ній має бути звичайна негазована вода.

Насамперед тримай вино в горизонтальному положенні.

По денцю пляшки легкими рухами бий пластиковою пляшкою. У такий спосіб корок швидко вилетить зі скляної тари.

Як відкрити пляшку вина без штопора підбором

Візьми туфлі на шпильці. Каблук має бути дійсно гострим і тонким, щоб відповідати розміру шийки пляшки. Але також він має бути стійким.

Встав каблук у шийку і масою тіла проштовхуй його всередину.

Таким методом ти відкриєш вино, а корок виявиться усередині пляшки.

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