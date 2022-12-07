Їжа та рецепти

Справа на кілька хвилин: як відкрити вино без штопора

07 Грудня 2022, 21:30
Вино
Фото: Unsplash

Більше новин
реабілітація військових в Ужгороді
Наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе! В Ужгороді безкоштовно реабілітують воїнів
Дмитро Красильников
Успіх у Херсоні та Харкові залежав від Бахмута: генерал Дмитро Красильников про хід війни та модернізацію ЗСУ
Справа на кілька хвилин: як відкрити вино без штопора
Приготуй, а не купуй — чим замінити солодкі подарунки для дітей на Миколая
Найкращі фільми про льотчиків та авіацію - добірка захопливих стрічок
Натхненні небом та швидкістю — шість легендарних фільмів про льотчиків та авіацію
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Щоб насолоджуватись ароматним чаєм: як очистити чайник від накипу — лайфхаки
Конденсат на вікнах: чому виникає та як прибрати
Конденсат на вікнах? Дізнайся про дешевий та ефективний спосіб, як його позбутися
Інтернет
Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7
Як освітити кімнату без світла і що найкраще для цього використати
Сидиш у темряві? Чим освітити кімнату — прості й затишні способи

Відео
0:03:40
реабілітація військових в Ужгороді

Наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе! В Ужгороді безкоштовно реабілітують воїнів
0:05:07
Як працюють енергетики та рятувальники після ракетних ударів
Справжніх героїв добре видно в темні часи! Як працюють рятувальники та енергетики після ракетних обстрілів
Обстріл Курахового 7 грудня
Курахове під вогнем, восьмеро загиблих: усе, що відомо на цю мить про обстріл міста
0:03:18
обстріли Нікополь
РФ випустила півсотні смертоносних снарядів! Нікопольці під прицілом
Вісім українок потрапили зі списку "100 жінок 2022 року" від BBC
Правозахисниці, лікарі й науковиці — вісім українок, які ввійшли до списку 100 жінок 2022 від BBC
0:02:39
Обстріл Новософіївки 5 грудня: наслідки обстрілу Запоріжжя
Трагедія у Новософіївці: ракета С-300 вбила літнє подружжя на Запоріжжі
Справа на кілька хвилин: як відкрити вино без штопора
Кока-Кола допоможе продуктами 70 тисячам сімей в Україні у партнерстві з Червоним Хрестом
0:03:35
Українські захисники про мотивацію на фронті
Є такий вислів — воля або смерть: українські військові про мотивацію на фронті
0:05:58
Котел для російських військ на Лівобережжі та в Криму — це реально
Не мрія, а реальність! Коли очікувати на котел для російських військ під Херсоном та в Криму
0:14:01
Олексій Резніков про виснаження ресурсів Росії
Ця війна — війна ресурсів: Резніков про виснаження російської армії та можливі кадрові зміни у РФ
Більше відео
Найкращі фільми про льотчиків та авіацію - добірка захопливих стрічок
Читати далі
Натхненні небом та швидкістю — шість легендарних фільмів про льотчиків та авіацію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь