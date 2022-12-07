Справа на кілька хвилин: як відкрити вино без штопора

Бувають ситуації, коли дуже хочеться вина, але штопора під рукою немає. Особливо зараз, після робочого дня, коли атмосфера при свічках і без світла сприяє цьому бажанню.
Як відкрити вино без штопора — читай у матеріалі.
Це — одна із найбезпечніших порад, щоб відкрити пляшку вина. Для цього потрібно буде застосувати фізичну силу.
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Насамперед загорни пляшку в рушник і вдар по її дну. Його теж потрібно обмотати рушником.
Дном потрібно постукувати по стіні кілька разів. Корок має вилетіти після цього сам.
Дном потрібно постукувати по стіні кілька разів. Корок має вилетіти після цього сам.
Робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити пляшку.
Для цього способу не потрібно мати дві пляшки вина. Досить мати пластикову пляшку (1,5 л). У ній має бути звичайна негазована вода.
Насамперед тримай вино в горизонтальному положенні.
Насамперед тримай вино в горизонтальному положенні.
По денцю пляшки легкими рухами бий пластиковою пляшкою. У такий спосіб корок швидко вилетить зі скляної тари.
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