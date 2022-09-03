Чтобы не поливать каждый час летом: как пересаживать клубнику и когда это делать

Существуют разные мнения о том, когда лучше всего пересаживать клубнику. Но настоящие любители садоводства знают, что это лучше всего делать именно осенью.

Но когда именно пересаживать клубнику осенью и как это правильно сделать?

Как пересадить клубнику, чтоб она дала хороший урожай в следующем сезоне — в материале.

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Зачем пересаживать клубнику

Если ваша клубника росла больше 2-3 лет на одном участке – поздравляем, вам пора пересаживать ее на новый участок. Это нужно делать для того, чтобы ягода давала много новых плодов.

Когда нужно пересаживать клубнику

Несмотря на то, что пересаживать клубнику позволительно почти круглый год (кроме зимы), лучше всего это делать осенью.

Ведь именно в это время года самое большое количество осадков и минимальное количество жарких солнечных лучей, которые высушивают весь куст.

Когда пересаживать клубнику осенью

Осень – лучшее время для того, чтобы пересадить клубнику. Но когда именно желательно это делать, зависит еще и от региона, местности, погодных условий.

Если сентябрь не радует ваш регион дождями, лучше всего пересаживать клубнику в октябре. Именно с 10 по 20 октября чаще всего пересаживают клубнику опытные садовники.

Они выбирают именно этот временной промежуток, потому что в октябре грунт для пересадки клубники подходит лучше всего. Он не твердый и не сухой.

Как правильно пересадить клубнику осенью

Корень клубники должен быть дольше 5 см и с листьями.

Кусты, которым больше 3 лет, не пересаживают.

Покупные саженцы нужно продезинфицировать перед пересадкой.

Корни покупной клубники при этом нужно поместить в кипяток на 15 мин, а после – в холодную воду.

Сразу после того, как вы пересадите клубнику, нужно полить ее водой и накрыть слоем из соломы.

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