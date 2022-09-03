Щоб не поливати щогодини влітку: як пересаджувати полуницю і коли це робити

Існують різні думки про те, коли найкраще пересаджувати полуницю. Але справжні любителі садівництва знають, що це найкраще робити саме восени.

Але коли саме пересаджувати полуницю восени та як це правильно зробити?

Як пересадити полуницю, щоб вона дала добрий урожай наступного сезону — у матеріалі.

Навіщо пересаджувати полуницю

Якщо ваша полуниця росла понад 2-3 років на одній ділянці, – вітаємо, вам час пересаджувати її на нове місце! Це потрібно робити для того, щоб ягода давала багато нових плодів.

Коли потрібно пересаджувати полуницю

Попри те, що пересаджувати полуницю можна майже цілий рік (крім зими), найкраще робити це восени.

Адже саме в цю пору року найбільша кількість опадів та мінімальна кількість жарких сонячних променів, які висушують корінь, листя та вусики ягоди.

Коли пересаджувати полуницю восени

Осінь – найкращий час для пересадки полуниці. Але коли саме бажано це робити, залежить ще й від регіону, місцевості, погодних умов.

Якщо вересень не тішить ваш регіон дощами, найкраще пересаджувати полуницю у жовтні. Саме з 10 по 20 жовтня найчастіше пересаджують полуницю досвідчені садівники.

Вони вибирають саме цей часовий проміжок, тому що в жовтні ґрунт для пересадки полуниці підходить найкраще. Він не твердий і сухий.

Як правильно пересадити полуницю восени

Корінь саджанця полуниці має бути не менше 5-10 см і з листям на кущі.

Кущі, яким понад 3 роки, не переносять на нове місце.

Покупні саджанці потрібно продезінфікувати перед тим, як пересаджувати полуницю восени.

Коріння покупної полуниці при цьому потрібно помістити в окріп на 15 хв, а потім – у холодну воду.

Відразу після того, як ви пересадите полуницю, потрібно полити її водою та покрити шаром із соломи.

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