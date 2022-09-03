Їжа та рецепти

Щоб не поливати щогодини влітку: як пересаджувати полуницю і коли це робити

Анна Голішевська, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 11:00
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Фото: Unsplash

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