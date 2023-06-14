Как правильно варить перепелиные яйца и сколько времени для этого нужно

Отварные перепелиные яйца являются вкусным ингредиентом многих салатов. А варить их до готовности не так сложно, как кажется. Как правильно варить перепелиные яйца и что для этого нужно — читай в материале.
Время готовки зависит от того, какой способ варки ты выберешь. Например, на плите в мешочек яйца нужно варить от 1 до 2 минут, но после этого их нужно оставить еще на несколько минут в кипятке. Если ты хочешь получить яйца всмятку, хватит 2-3 минут. А вкрутую — 5 минут.
Для быстрой чистки перепелиные, как и куриные яйца, в горячем виде помещают в холодную воду. Таким образом во внутренней камере яйца происходит перепад температур, и тонкая оболочка, которая сильно охватывает белковую массу, отслаивается от скорлупы.
После этого можно воспользоваться такими методами:
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