Еда и рецепты

Как правильно варить перепелиные яйца и сколько времени для этого нужно

Анна Голишевская, редактор сайта 14 июня 2023, 16:15
Яйця
Фото: Unsplash

Больше новостей
Альпіністка Антоніна Самойлова
Дважды поднялась на Эверест и сняла уникальные кадры с украинским флагом! Альпинистка Антонина Самойлова о самых тяжелых восхождениях
Рецепт бургера
Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко
стресс
Не понимаешь причину задержки? Как стресс влияет на менструацию
синдром подразненого кишечника
Еда здесь ни при чем. Причины, симптомы, лечение синдрома раздраженного кишечника
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт бургера
Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко
Как правильно варить перепелиные яйца и сколько времени для этого нужно
Чем полезна чечевица и какие блюда из нее можно приготовить: объясняет нутрициолог
рецепт смачного обіду
Курица, рыба и овощи — на любой вкус! Три простых блюда на обед от известных шеф-поваров из разных стран
Полуниця в шоколаді: рецепт приготування в домашніх умовах
Для любимых или на изысканный стол! Как приготовить клубнику в шоколаде

Видео
0:04:48
Волонтер із США допомагає Херсону

Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне
0:08:37
Як працює ЗАЕС без Каховської ГЕС: як уникаємо катастрофи
Заложили взрывчатку возле реакторов? Как работает ЗАЭС без Каховской ГЭС — на что надежда
Карта бойових дій в Україні
Пока люди спасаются, российские оккупанты мародерят: карта боевых действий в Украине 14 июня в режиме онлайн
0:05:32
Екологічні проблеми після підриву Каховської ГЕС
Нехватка питьевой воды, загрязнение моря, гибель рыбы. Последствия катастрофы на Каховской ГЭС
0:05:41
Recovery
Самая ценная благодарность защитникам: в Одессе заработал шестой Recovery для ВСУ
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Карта бойових дій в Україні
Российский Аллигатор больше не летает: карта боевых действий в Украине 13 июня в режиме онлайн
0:02:09
Рембо
Стал примером для людей. Пес Рембо пережил ранения от обстрела и работает в Венгрии
Больше видео
Рецепт бургера
Читать дальше
Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко
стресс
Читать дальше
Не понимаешь причину задержки? Как стресс влияет на менструацию

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь