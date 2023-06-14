Как правильно варить перепелиные яйца и сколько времени для этого нужно

Отварные перепелиные яйца являются вкусным ингредиентом многих салатов. А варить их до готовности не так сложно, как кажется. Как правильно варить перепелиные яйца и что для этого нужно — читай в материале.

Сколько времени нужно варить перепелиные яйца

Время готовки зависит от того, какой способ варки ты выберешь. Например, на плите в мешочек яйца нужно варить от 1 до 2 минут, но после этого их нужно оставить еще на несколько минут в кипятке. Если ты хочешь получить яйца всмятку, хватит 2-3 минут. А вкрутую — 5 минут.

Как правильно варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция

Возьми кастрюлю и аккуратно положи яйца. Налей воду, чтобы их покрыть. Добавь 1 ч.л соли. Поставь кастрюлю с яйцами на огонь. После того как вода закипит, убавь огонь и вари нужное количество времени. Не забудь о том, что по окончании процесса кастрюлю нужно быстро снять с огня и подставить под струю холодной воды, наполнить ею кастрюлю и оставить еще на 5 минут. Этот лайфхак поможет проще и легче очистить яйца от скорлупы.

Как правильно чистить перепелиные яйца: быстрые способы

Для быстрой чистки перепелиные, как и куриные яйца, в горячем виде помещают в холодную воду. Таким образом во внутренней камере яйца происходит перепад температур, и тонкая оболочка, которая сильно охватывает белковую массу, отслаивается от скорлупы.

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После этого можно воспользоваться такими методами:

Покатай яйца по столу и слегка придави пальцами, чтобы скорлупа потрескалась. Сними ее. Слей воду после охлаждения и потряси яйца в кастрюле. Скорлупа от ударов быстро потрескается и отслоится от белка. Сними ее руками, подхватив в одном месте. Просто переложи охлажденные вареные яйца в банку с крышкой. Быстро, но аккуратно потряси, чтобы скорлупа потрескалась. Залей холодной водой на пару минут и сними скорлупу.

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