Як правильно варити перепелині яйця та скільки часу для цього треба

Відварені яйця перепелині є смачним інгредієнтом багатьох салатів. А варити їх до готовності не так складно, як здається. Як правильно варити перепелині яйця та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Час приготування залежить від того, який спосіб варіння ти обереш. Наприклад, на плиті в мішечок яйця потрібно варити від 1 до 2 хвилин, але після цього їх потрібно залишити ще на кілька хвилин в окропі. Якщо ти хочеш отримати яйця некруто, вистачить 2-3 хвилин. А круто — 5 хвилин.
Для швидкого чищення перепелині, як і курячі яйця, у гарячому вигляді поміщають у холодну воду. Таким чином, у внутрішній камері яйця відбувається перепад температур і тонка оболонка, яка сильно охоплює білкову масу, відшаровується від шкаралупи.
Після цього можна скористатися такими методами:
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