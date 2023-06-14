Як правильно варити перепелині яйця та скільки часу для цього треба

Відварені яйця перепелині є смачним інгредієнтом багатьох салатів. А варити їх до готовності не так складно, як здається. Як правильно варити перепелині яйця та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Скільки часу потрібно варити перепелині яйця

Час приготування залежить від того, який спосіб варіння ти обереш. Наприклад, на плиті в мішечок яйця потрібно варити від 1 до 2 хвилин, але після цього їх потрібно залишити ще на кілька хвилин в окропі. Якщо ти хочеш отримати яйця некруто, вистачить 2-3 хвилин. А круто — 5 хвилин.

Як правильно варити перепелині яйця: покрокова інструкція

Візьми каструлю й обережно поклади яйця. Налий воду, щоб їх покрити. Додай 1 ч.л солі. Постав каструлю з яйцями на вогонь. Після того як вода закипить, зменш вогонь і вари потрібну кількість часу. Не забудь про те, що після закінчення процесу каструлю потрібно швидко зняти з вогню й підставити під струмінь холодної води. Наповнити каструлю і залишити ще на 5 хвилин. Цей лайфхак допоможе простіше та легше очистити яйця від шкаралупи.

Як правильно чистити перепелині яйця: швидкі способи

Для швидкого чищення перепелині, як і курячі яйця, у гарячому вигляді поміщають у холодну воду. Таким чином, у внутрішній камері яйця відбувається перепад температур і тонка оболонка, яка сильно охоплює білкову масу, відшаровується від шкаралупи.

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Після цього можна скористатися такими методами:

Покатай яйця по столу і трохи придави пальцями, щоб шкаралупа потріскалася. Зніми її. Злий воду після охолодження та потряси яйця в каструлі. Шкаралупа від ударів швидко потріскається та відшарується від білка. Зніми її руками, підхопивши в одному місці. Просто переклади охолоджені варені яйця у банку з кришкою. Швидко, але акуратно потряси, щоб шкаралупа потріскалася. Залий холодною водою на кілька хвилин та зніми шкаралупу.

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