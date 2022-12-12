Запекать, бланшировать или просто жевать? Пять простых способов приготовить брокколи

Часто в фильмах брокколи появляются как самый нелюбимый продукт малышей. Поэтому могло показаться, что этот овощ совершенно невкусный.

Однако это лишь стереотип, которого следует избавляться, поскольку на самом деле брокколи можно считать почти волшебным продуктом, учитывая его полезные свойства и богатство витаминами и микроэлементами.

Кроме того, его можно приготовить любым способом, который только вздумается. В этом уверяют как иностранные шеф-повара, например Гордон Рамзи, так и наши украинские, как Евгений Клопотенко.

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Бланшированные соцветия брокколи

Звучит сложнее, чем есть на самом деле. Для бланширования сырые соцветия брокколи необходимо опустить в кастрюлю с кипятком и проварить около минуты. После этого достать и промыть холодной водой.

Евгений Клопотенко говорит, что после бланширования брокколи можно использовать для вкусных салатов.

Запеченная брокколи

Такой способ приготовления отнимет у тебя всего десять минут, но даст гарниру шанс сохранить все полезные свойства.

Для этого необходимо промыть свежую брокколи и разобрать ее на соцветия. Если же она замороженная, то достать из упаковки. Затем выложить на противень, предварительно смазанный оливковым маслом, поперчить и посолить. Далее запекать в течение 25 минут в духовке, разогретой до 200 °С.

Как отмечает Евгений Клопотенко, после запекания соцветия можно комбинировать с мясом и рыбой.

Брокколи с сыром

Также можно запечь брокколи с сыром, что сделает из нее основное блюдо, а не гарнир. Для этого необходимо сверху на полкило овоща выложить 3 ст. л. сметаны и посыпать 200 г сыра. После этого запекать в течение 15 минут.

Однако следует отметить, что в таком случае рекомендуется под брокколи положить еще фольгу для запекания и уже ее смазывать маслом. Таким образом, овощ получится более сочным, и его проще будет достать из формы.

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Жареные соцветия брокколи

Один из самых простых способов приготовления брокколи является обжарка. Необходимо только на раскаленную сковороду, политую подсолнечным или оливковым маслом, выложить соцветия брокколи.

Однако важно в таком случае не накрывать их крышкой, поскольку овощ будет выделять сок и начнет вариться. Поэтому он может потерять привлекательный яркий зеленый цвет. Также можно попытаться обжарить брокколи в кляре.

Чесночные соцветия брокколи от Гордона Рамзи

Звезда в мире кулинарии Гордон Рамзи тоже очень любит брокколи. Более того, он придумал простой, но вместе с тем особый рецепт для этого овоща.

Ингредиенты для чесночных соцветий брокколи

брокколи — 500 г

чеснок — 6 зубчиков

оливковое масло — 0,5 ст. л.

красный перец по вкусу

Способ приготовления чесночных соцветий брокколи

Прежде всего, необходимо помыть и разобрать на соцветия брокколи. Если она в замороженном виде, то достать из упаковки.

Затем отправить соцветия в кипящую воду вариться на две минуты. После этого быстро слить воду и промыть брокколи холодной водой.

Далее разогреть сковороду, вылить на нее масло и прожарить на нем до золотистого цвета чеснок, нарезанный мелкими кусочками. Затем добавить брокколи, посолить соцветия и поперчить, а через минуту снять с огня.

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