Запікати, бланшувати чи просто жувати? П’ять простих способів приготувати броколі

Часто у фільмах броколі з’являється як найбільш неулюблений продукт малечі. Тому могло здатись, що цей овоч абсолютно несмачний.

Однак це лише стереотип, якого варто позбуватися, оскільки насправді броколі можна вважати майже чарівним продуктом, зважаючи на його корисні властивості та багатство на вітаміни й мікроелементи.

Крім того, його можна приготувати будь-яким способом, яким тільки заманеться. У цьому запевняють як іноземні шеф-кухарі на зразок Гордона Рамзі, так і наші українські, як-от Євген Клопотенко.

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Тож як готувати броколі, щоб вона була смачною? Ділимось п’ятьма різними способами. А ти вибирай, який саме тобі буде до смаку.

Бланшовані суцвіття броколі

Звучить складніше, ніж є насправді. Для бланшування сирі суцвіття броколі необхідно опустити в каструлю з окропом і проварити їх близько хвилини. Після цього дістати та промити холодною водою.

Євген Клопотенко говорить, що після бланшування броколі можна використовувати для смачних салатів.

Запечена броколі

Такий спосіб приготування забере у тебе всього десять хвилин, але дасть гарніру шанс зберегти всі корисні властивості.

Для цього необхідно промити свіжу броколі та розібрати її на суцвіття. Якщо ж вона заморожена, то просто дістати з упаковки. Потім викласти на деко, попередньо змащене оливковою олією, поперчити та посолити. Далі запікати протягом 25 хвилин у духовці, розігрітій до 200 °С.

Як зазначає Євген Клопотенко, після запікання суцвіття можна поєднувати з м’ясом та рибою.

Броколі з сиром

Також можна запекти броколі з сиром, що зробить з неї основну страву, а не гарнір. Для цього необхідно зверху на півкіло овоча викласти також 3 ст. л. сметани та посипати 200 г сиру. Після цього запікати протягом 15 хвилин.

Однак варто зазначити, що в такому разі під броколі краще покласти фольгу для запікання і вже її змащувати олією. Так овоч вийде більш соковитим, і його простіше буде дістати з форми.

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Смажені суцвіття броколі

Один із найпростіших способів приготування броколі є обсмаження. Необхідно лише на розпечену пательню, политу соняшниковою чи оливковою олією, викласти суцвіття броколі.

Проте важливо в такому разі не накривати їх кришкою, оскільки тоді овоч виділятиме сік та почне варитись. Через це він може втратити привабливий яскравий зелений колір. Також можна спробувати обсмажити броколі у клярі.

Часникові суцвіття броколі від Гордона Рамзі

Зірка у світі кулінарії Гордон Рамзі теж дуже любить броколі. Навіть більше, він вигадав простий, але водночас особливий рецепт для цього овоча.

Інгредієнти для часникових суцвіть броколі

броколі — 500 г

часник — 6 зубчиків

оливкова олія — 0,5 ст. л.

червоний перець до смаку

Спосіб приготування часникових суцвіть броколі

Насамперед необхідно помити та розібрати на суцвіття броколі. Якщо вона у замороженому вигляді, то дістати з упаковки.

Потім відварити суцвіття в окропі упродовж 2 хв. Після цього швидко злити воду та промити броколі холодною водою.

Далі розігріти пательню, вилити на неї олію та просмажити на ній до золотистого кольору часник, нарізаний дрібними шматочками. Додати броколі, посолити суцвіття та поперчити, а за хвилину зняти з вогню.

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