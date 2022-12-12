Їжа та рецепти

Запікати, бланшувати чи просто жувати? П’ять простих способів приготувати броколі

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 17:00
як приготувати броколі
Фото: Unsplash, Pexels

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Запікати, бланшувати чи просто жувати? П’ять простих способів приготувати броколі
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