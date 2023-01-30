Надоели супы? Приготовь китайский из тофу и яйцом по рецепту Эдуарда Насырова

Иногда нам хочется горячего супа, который может насытить и согреть. Бульон может не до конца убрать ощущение голода, а обычные супы с разными крупами со временем надоедают. Хочется чего-нибудь вкусного и необычного.
Сегодня мы расскажем о рецепте китайского супа с тофу и яйцом. Готовить его легко и быстро. Это удачный вариант, чтобы поэкспериментировать с выбором супа. Этим рецептом поделился фуд-блогер Эдуард Насыров.
Ингредиенты для супа на 2-3 порции:
Пекинскую капусту порезать большими кусочками, тофу — кубиками, чили, чеснок — мелко. Яйца взбить и жарить до золотистости. Помешивать лопаткой и измельчить на небольшие куски.
К яйцам влить кипяток, добавить тофу и варить 3 минуты. Затем добавить капусту и все остальные ингредиенты и готовить еще 4-5 минут.
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