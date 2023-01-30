Надоели супы? Приготовь китайский из тофу и яйцом по рецепту Эдуарда Насырова

Иногда нам хочется горячего супа, который может насытить и согреть. Бульон может не до конца убрать ощущение голода, а обычные супы с разными крупами со временем надоедают. Хочется чего-нибудь вкусного и необычного.

Сегодня мы расскажем о рецепте китайского супа с тофу и яйцом. Готовить его легко и быстро. Это удачный вариант, чтобы поэкспериментировать с выбором супа. Этим рецептом поделился фуд-блогер Эдуард Насыров.

Как приготовить суп из тофу и яйца

Ингредиенты для супа на 2-3 порции:

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1 небольшой кочан пекинской капусты

250-300 г тофу

3-4 яйца

3 ст. л растительного масла

600-800 мл воды

соль и перец

2-3 ст. л соевого соуса

1 чили

1 зубчик чеснока

зелень для подачи

Приготовление китайского супа

Пекинскую капусту порезать большими кусочками, тофу — кубиками, чили, чеснок — мелко. Яйца взбить и жарить до золотистости. Помешивать лопаткой и измельчить на небольшие куски.

К яйцам влить кипяток, добавить тофу и варить 3 минуты. Затем добавить капусту и все остальные ингредиенты и готовить еще 4-5 минут.

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