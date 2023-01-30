Набридли супи? Приготуй китайський з тофу та яйцем за рецептом Едуарда Насирова

Інколи нам хочеться гарячого супу, який може наситити та зігріти. Бульйон може не до кінця прибрати відчуття голоду, а звичайні супи з різними крупами з часом набридають. Хочеться чогось смачного та незвичного.

Сьогодні ми розповімо про рецепт китайського супу з тофу та яйцем. Готувати його легко й швидко. Це вдалий варіант, щоб поекспериментувати з вибором супу. Цим рецептом поділився фуд-блогер Едуард Насиров.

Як приготувати китайський суп з тофу та яйцем

Інгредієнти для супу на 2-3 порції:

Зараз також дивляться

1 невеликий качан пекінської капусти;

250-300 г тофу;

3-4 яйця;

3 ст. л рослинної олії;

600-800 мл води;

сіль та перець;

2-3 ст. л соєвого соусу;

1 чилі;

1 зубчик часнику;

зелень для подачі.

Приготування китайського супу

Пекінську капусту нарізати величенькими шматочками, тофу — кубиками, чилі, часник — подрібнити. Яйця збити та смажити до золотистості. Помішувати лопаткою та подрібнити на невеликі шматки.

До яєць влити окріп, додати тофу і варити 3 хвилини. Потім додати капусту і всі інші інгредієнти та готувати ще 4-5 хвилин.

Крім звичайних супів, тобі може сподобатися крем-суп. Раніше ми розповідали рецепт сирного крем-супу, який дуже легко приготувати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!