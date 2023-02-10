Удиви вторую половинку на День влюбленных: как приготовить суши на скорую руку

На День влюбленных хочется провести романтический вечер со своим любимым человеком. Вечер с вкусным ужином станет украшением праздника. Едва ли не самым популярным блюдом сейчас являются суши.

Эксперт проекта На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился своим рецептом суши, который можно приготовить на 14 февраля.

— Я всегда готовлю суши именно по этому рецепту, потому что он на скорую руку. Они очень вкусные и оригинальные. Даже палочки не нужно, чтобы их есть, — говорит Алекс Якутов.

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Как приготовить суши дома

Ингредиенты для суши:

рис для суши (желательно найти именно такой) — 1 стакан

вода — 1 стакан

виноградный или яблочный уксус — 70 г

соль — 1 ч. л.

сахар — 4 ч. л.

нори

зеленый лук (по желанию)

слабосоленый лосось

майонез

васаби

кунжут

соевый соус

Приготовление суши дома

В первую очередь нужно сварить рис. Промыть крупу в холодной воде до десяти раз, пока она не станет прозрачной. Затем слить воду и высыпать рис в кастрюлю. Залить прохладной водой в пропорции 1:1.

Рис не нужно солить. Кастрюлю закрыть крышкой и варить рис на среднем огне. Крышку следует использовать без отверстий, чтобы не выходил пар.

Варить рис ровно 15 минут. Затем не поднимать крышку и оставить рис на 10 минут.

Пока рис готовится, подготовь заправку. Надо смешать уксус, соль и сахар. Прогреть эту смесь на огне, чтобы растворился сахар. Но не нужно доводить до кипения. Подождать, пока заправка остынет, и залить ею рис.

Далее нужно собирать суши. Разрезать листья нори на квадратики 7 х 7 см. Чайной ложкой выложить на нори рис. Затем выложить измельченный зеленый лук, если есть желание.

Сверху намазать соусом — смесь васаби и майонеза. Затем положить кусок слабосоленого лосося, посыпать кунжутом. Еще можно добавить авокадо, икру или что-нибудь другое на твой вкус. Романтический ужин готов!

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