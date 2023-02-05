Забытый вкус нежности! Как приготовить торт Монастырская изба — пошаговый рецепт

Кажется, трудно представить себе человека, который мог бы спокойно отказать в кусочке вкусного торта. А когда это хорошо забытый, но невероятно домашний торт Монастырская изба, то удержаться невозможно.
Но иногда бывает сложно найти этот любимый для многих десерт. Что тогда делать?
Конечно, можно устроить вечер развлечений, запастись терпением и мукой, и пойти на кухню, чтобы приготовить торт Монастырская изба. Давай выпекать вместе?
Ты все стараешься начать год с “правильного питания” и запрещаешь себе традиционные сладости? Однако к любимому тортику все же тянет.
Тогда лучшим решением будет позволить себе немного сладостей, но лучше, чтобы они были полезными. Читай, как приготовить полезный и вкусный торт по рецепту нутрициолога.
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