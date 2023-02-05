Забытый вкус нежности! Как приготовить торт Монастырская изба — пошаговый рецепт

Кажется, трудно представить себе человека, который мог бы спокойно отказать в кусочке вкусного торта. А когда это хорошо забытый, но невероятно домашний торт Монастырская изба, то удержаться невозможно.

Но иногда бывает сложно найти этот любимый для многих десерт. Что тогда делать?

Конечно, можно устроить вечер развлечений, запастись терпением и мукой, и пойти на кухню, чтобы приготовить торт Монастырская изба. Давай выпекать вместе?

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Ингредиенты для торта Монастырская изба

мука — 450 граммов

сливочное масло — 250 граммов

сахар (для теста) — 220 граммов

сметана (для теста) — 200 граммов

разрыхлитель — 1 чайная ложка

соль — щепотка

вишня без косточек — 1 килограмм

сахар (для начинки) — 150 граммов

сметана 30% (для крема) — 700 граммов

сахар (для крема) — 250 граммов

ванильный сахар — 1 чайная ложка

шоколад для украшения

Способ приготовления торта Монастырская изба

Прежде всего, нужно подготовить начинку, поэтому вишню выложить в миску, засыпать ее сахаром, перемешать и оставить в таком виде на час. Когда это время пройдет, положить вишню на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего сока. Пока вишня настаивается, можно начать готовить тесто. Для этого нужно добавить к сметане разрыхлитель, размягченное сливочное масло, щепотку соли и начать размешивать. Это лучше делать с помощью блендера. В то же время, пока тесто взбивается, к нему, следует медленно добавлять сахар, а после него — сметану и снова тщательно перемешать. Затем на рабочую поверхность высыпать просеянную муку и замесить тесто. Когда оно будет готово, завернуть его в пищевую пленку и оставить в холодильнике на час. Когда необходимое время пройдет, достать тесто, снять с него пищевую пленку, еще раз немного замесить и разделить на 15 одинаковых кусочков, которые затем нужно сделать в форме шариков. Затем каждую из них раскатать в полоску. Теперь на каждую полоску нужно выложить осторожно и ровно вишни, чтобы они были вплотную друг к другу. Сформировать трубочку и защипнуть ее края. Когда будут готовы все 15 полосок, тогда их можно выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз и поставить выпекаться на 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Напоследок остается приготовление крема. Для этого нужно взбить охлажденную сметану с сахаром. Это следует делать в течение 20 минут на максимальной скорости миксера, пока крем не загустеет. Теперь можно собирать торт. Для этого выложить на любимую посуду пять трубочек, смазать их кремом, затем на них еще четыре трубочки и снова смазать кремом. Дальше три трубочки, а на них снова крем. И так до одной последней. Затем покрыть весь торт кремом сверху и посыпать тертым шоколадом. После этого поставить его в холодильник на 12 часов, а дальше — остается лишь наслаждаться вкусом.

Ты все стараешься начать год с “правильного питания” и запрещаешь себе традиционные сладости? Однако к любимому тортику все же тянет.

Тогда лучшим решением будет позволить себе немного сладостей, но лучше, чтобы они были полезными. Читай, как приготовить полезный и вкусный торт по рецепту нутрициолога.

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