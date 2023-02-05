Забутий смак ніжності! Як приготувати торт Монастирська хата — покроковий рецепт

Здається, важко уявити собі людину, яка б могла собі спокійно відмовити у шматочку смачного торта. А коли це добре забутий, але неймовірний домашній торт Монастирська хата, то втриматись уже неможливо.

Та іноді буває складно знайти цей улюблений для багатьох десерт. Що ж тоді робити?

Звісно, можна влаштувати собі вечір розваг, запастись терпінням і борошном та піти на кухню, щоб приготувати торт Монастирська хата. Йдемо разом випікати?

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Інгредієнти для торта Монастирська хата

борошно — 450 грамів

вершкове масло — 250 грамів

цукор (для тіста) — 220 грамів

сметана (для тіста) — 200 грамів

розпушувач — 1 чайна ложка

сіль — дрібка

вишня без кісточок — 1 кілограмів

цукор (для начинки) — 150 грамів

сметана 30% (для крему) — 700 грамів

цукор (для крему) — 250 грамів

ванільний цукор — 1 чайна ложка

шоколад для прикрашання

Спосіб приготування торта Монастирська хата

Насамперед потрібно підготувати начинку, тому вишню викласти у миску, засипати цукром, перемішати та залишити у такому вигляді на годину. Коли цей час мине, покласти вишні на друшляк, щоб позбутись зайвого соку. Поки вишня настоюється, можна почати готувати тісто. Для цього потрібно додати до сметани розпушувач, розм’якшене вершкове масло, дрібку солі та почати розмішувати. Це краще зробити за допомогою блендера. Водночас, поки тісто збивається, до нього варто повільно додавати цукор, а після нього — сметану та знову ретельно перемішати. Потім на робочу поверхню висипати просіяне борошно та замісити тісто. Коли воно буде готове, загорнути його у харчову плівку та залишити у холодильнику на годину. Коли необхідний час мине, дістати тісто, зняти з нього харчову плівку, ще раз трохи замісити його та розділити на 15 однакових шматочків, які потім потрібно зробити у вигляді кульок. Потім кожну з них розкачати у смужку. Тепер на кожну смужку потрібно викласти обережно і рівно вишні, щоб вони були впритул одна до одної. Сформувати трубочку та защепити її краї. Коли будуть готові усі 15 смужок, тоді їх можна викласти на застелене пергаментом деко швом донизу та поставити випікатись на 20 хвилин у розігріту до 200 градусів духовку. Наостанок лишається приготування крему. Для цього потрібно збити охолоджену сметану з цукром. Це варто робити протягом 20 хвилин на максимальній швидкості міксера, поки крем не загусне. Тепер можна збирати торт. Для цього викласти на улюблений посуд п’ять трубочок, змастити їх кремом, потім на них ще чотири трубочки та знову змастити кремом. Далі три трубочки, а на них знову крем. І так до однієї останньої. Потім покрити весь торт кремом зверху та посипати тертим шоколадом. Після цього поставити його у холодильник на 12 годин, а далі — лишається лише насолоджуватись смаком.

Ти все прагнеш почати рік з “правильного харчування” та забороняєш собі традиційні смаколики? Однак до улюбленого тортика все ж таки тягне.

Тоді найкращим рішенням буде дозволити собі трохи солодощів, але ліпше, щоб вони були корисними. Читай, як приготувати корисний та смачний торт за рецептом нутриціологині.

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