Забутий смак ніжності! Як приготувати торт Монастирська хата — покроковий рецепт

Здається, важко уявити собі людину, яка б могла собі спокійно відмовити у шматочку смачного торта. А коли це добре забутий, але неймовірний домашній торт Монастирська хата, то втриматись уже неможливо.
Та іноді буває складно знайти цей улюблений для багатьох десерт. Що ж тоді робити?
Звісно, можна влаштувати собі вечір розваг, запастись терпінням і борошном та піти на кухню, щоб приготувати торт Монастирська хата. Йдемо разом випікати?
Ти все прагнеш почати рік з “правильного харчування” та забороняєш собі традиційні смаколики? Однак до улюбленого тортика все ж таки тягне.
Тоді найкращим рішенням буде дозволити собі трохи солодощів, але ліпше, щоб вони були корисними. Читай, як приготувати корисний та смачний торт за рецептом нутриціологині.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!