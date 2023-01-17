Шаленієш на саму згадку про нього? Як приготувати київський торт

Хто ж не чув про київський торт? Це справжній шматочок української столиці! За ним приїздять з далеких країн, його дарують як найкращий сувенір і сумують, коли на поличках магазину не залишається жодного!
Вікна розкажуть, як приготувати київський торт в домашніх умовах. Тримай рецепт.
Хрусткі коржі, солодкий крем, горішки та легкий смак какао. Ти вже хочеш його приготувати? Тим паче, що це значно корисніше, ніж купувати в магазині. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився смачним рецептом київського торта.
У класичному варіанті торта використовують горіхи кеш’ю, але ти можеш вибрати ті, які подобаються найбільше. Рецепт трохи спростили, щоб його можна було готувати вдома, а не в масштабах фабрики. Тому не хвилюйся, в тебе точно вийде відмінний київський торт.
Інгредієнти для київського торта
Для крему Шарлотт
Раніше ми розповідали, як приготувати торт Бите скло.
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