Шаленієш на саму згадку про нього? Як приготувати київський торт

Хто ж не чув про київський торт? Це справжній шматочок української столиці! За ним приїздять з далеких країн, його дарують як найкращий сувенір і сумують, коли на поличках магазину не залишається жодного!

Вікна розкажуть, як приготувати київський торт в домашніх умовах. Тримай рецепт.

Київський торт: покроковий рецепт в домашніх умовах від Євгена Клопотенка

Хрусткі коржі, солодкий крем, горішки та легкий смак какао. Ти вже хочеш його приготувати? Тим паче, що це значно корисніше, ніж купувати в магазині. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився смачним рецептом київського торта.

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У класичному варіанті торта використовують горіхи кеш’ю, але ти можеш вибрати ті, які подобаються найбільше. Рецепт трохи спростили, щоб його можна було готувати вдома, а не в масштабах фабрики. Тому не хвилюйся, в тебе точно вийде відмінний київський торт.

Інгредієнти для київського торта

Яєчні білки — 4 шт.

Цукрова пудра — 100 г

Горіхи — 150 г

Цукор — 50 г

Борошно — 20 г

Для крему Шарлотт

Масло — 200 г

Цукор — 100 г

Яйця — 2 шт.

Ванільний цукор — 10 г

Молоко — 175 мл

Какао — 1 ст. л.

Як приготувати київський торт

Розігрій духовку до 120 °C. У мисочці збий міксером чотири білки, посуд має бути обов’язково сухим. Через п’ять хвилин збивання поступово додавай цукрову пудру. Збивай до стійких піків. Маса має збільшитись приблизно удвічі. Горіхи почисть, обсмаж на пательні кілька хвилин, а потім подрібни в блендері або ножем. 100 г подрібнених горіхів додай до білків, а потім туди ж всип 50 г цукру і 20 г борошна. Перемішай усе лопаткою. Деко застели пергаментом та сформуй два білкових коржі. Якщо хочеш зробити ще й квіточки для торта, виклади трохи крему в пакет і сформуй квіти. Запікай коржі та квіточки дві години за температури 120 °C. Для крему в сотейник вилий 100 мл молока, вбий два яйця, додай 100 г звичайного цукру і 10 г ванільного. Доводь до кипіння, а потім зменш вогонь, вари п’ять хвилин. Помішуй вінчиком, а потім дай охолонути. Масло наріж на шматочки та збий до побіління. Потім повільно додавай молоко і яйця. Крем має вийти однорідним і блискучим. Розчини ложку какао в 3 ст. л. молока. Розділи крем навпіл і одну частину змішай з какао. Збирай торт. Нижній корж поклади на велику тарілку і змасти кремом. Накрий другим коржем і змасти кремом з какао. Зібраний торт змасти кремом з усіх боків. Прикрась горішками, квітами з крему та безе. Залиш торт у холодильнику на чотири години.

Раніше ми розповідали, як приготувати торт Бите скло.

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