Мозаїка на столі: як приготувати знаменитий десерт Бите скло

Улюбленцем святкового столу є десерт: пишний, з випічкою чи без, прикрашений ягодами, кремом чи мастикою. Популярним залишається торт з назвою Бите скло.

Таку характеристику десерт отримав через зовнішній вигляд: кубики різноколірного желе виглядають як шматки побитого скла на десерті. Рецептом ніжного торта Бите скло ділимося у матеріалі.

Торт Бите скло: інгредієнти

желе різного смаку — три упаковки;

сметана — 500 г;

вода — 150 г;

цукор — 120 г;

желатин — 25 г;

ванілін.

Торт Бите скло: рецепт

Торт готується із желе, тож із цього й варто починати приготування. Желе треба робити за інструкцією від виробника на упакуванні. Найкраще використовувати контрастні смаки: ківі, вишня та апельсин, наприклад.

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Для приготування желе треба взяти невеликий сотейник і розвести в 300-320 мл охолодженої кип’яченої води 80 г сухого концентрату. Перемішуємо і залишаємо набухати хвилин на 30-40.

Коли желе набрякне, став його на плиту та підігрівай, доки не розчиняться усі крупинки. Але не доводь до кипіння. Проціди желе та розлий по формах, постав у холодильник на дві чи три години. Тим часом замочи 25 г желатину у холодній кип’яченій воді — 150 г. Через півгодини підігрій, проціди та дай охолонути. У мисці змішай сметану з цукром та ваніліном — вручну чи міксером. Додай до цієї суміші желатин та продовжуй збивати ще кілька хвилин. Дістань з холодильника різноколірне желе: наріж його кубиками та перемішай. Залий сумішшю зі сметани. Накрий плівкою та постав у холодильник на дві чи дві з половиною години до повного застигання. Перед подачею переверни форму, в якій застигав торт, та подавай порційно кожному. Смачного!

Найкраще такий десерт смакуватиме зі свіжозвареною кавою! Читай її рецепт у нашому матеріалі.

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