Мозаїка на столі: як приготувати знаменитий десерт Бите скло

Улюбленцем святкового столу є десерт: пишний, з випічкою чи без, прикрашений ягодами, кремом чи мастикою. Популярним залишається торт з назвою Бите скло.
Таку характеристику десерт отримав через зовнішній вигляд: кубики різноколірного желе виглядають як шматки побитого скла на десерті. Рецептом ніжного торта Бите скло ділимося у матеріалі.
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Торт готується із желе, тож із цього й варто починати приготування. Желе треба робити за інструкцією від виробника на упакуванні. Найкраще використовувати контрастні смаки: ківі, вишня та апельсин, наприклад.
Для приготування желе треба взяти невеликий сотейник і розвести в 300-320 мл охолодженої кип’яченої води 80 г сухого концентрату. Перемішуємо і залишаємо набухати хвилин на 30-40.
Для приготування желе треба взяти невеликий сотейник і розвести в 300-320 мл охолодженої кип’яченої води 80 г сухого концентрату. Перемішуємо і залишаємо набухати хвилин на 30-40.
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Найкраще такий десерт смакуватиме зі свіжозвареною кавою! Читай її рецепт у нашому матеріалі.
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