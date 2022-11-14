Мозаика на столе: как приготовить знаменитый десерт

Любимцем праздничного стола является десерт: пышный, с выпечкой или без, украшенный ягодами, кремом или мастикой. Популярным остается торт с названием Битое стекло.
Такую характеристику десерт получил из-за внешнего вида: кубики разноцветного желе выглядят как куски битого стекла на десерте. Рецептом нежного торта Битое стекло делимся в материале.
Pexels
Торт готовится из желе, так что с этого и следует начинать приготовление. Желе нужно делать по инструкции от производителя на упаковке. Лучше всего использовать контрастные вкусы: киви, вишня и апельсин, например.
Для приготовления желе следует взять небольшой сотейник и развести в 300-320 мл охлажденной кипяченой воды 80 г сухого концентрата. Перемешиваем и оставляем набухать минут на 30-40.
Для приготовления желе следует взять небольшой сотейник и развести в 300-320 мл охлажденной кипяченой воды 80 г сухого концентрата. Перемешиваем и оставляем набухать минут на 30-40.
Unsplash
Лучше всего такой десерт подавать со свежесваренным кофе! Читай его рецепт в нашем материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!