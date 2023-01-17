Без ума от одной мысли о нем? Как приготовить киевский торт

Кто же не слышал о киевском торте? Это настоящий кусочек украинской столицы! За ним приезжают из дальних стран, дарят как лучший сувенир и грустят, когда на полках магазина не остается ни одного! Вікна расскажут, как приготовить киевский торт в домашних условиях, держи рецепт.

Киевский торт: пошаговый рецепт в домашних условиях от Евгения Клопотенко

Хрустящие коржи, сладкий крем, орешки и легкий вкус какао. Ты уже хочешь его приготовить? Тем более что это гораздо полезнее, чем покупать в магазине. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился вкусным рецептом киевского торта.

В классическом варианте торта используют орехи кешью, но ты можешь выбрать те, которые больше всего нравятся. Рецепт слегка упростили, чтобы его можно было готовить дома, а не в масштабах фабрики. Потому не переживай, у тебя точно получится отличный киевский торт.

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Ингридиенты для киевского торта

Яичные белки — 4 шт.

Сахарная пудра — 100 г

Орехи — 150 г

Сахар — 50 г

Мука — 20 г

Для крема Шарлотт

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт.

Ванильный сахар — 10 г

Молоко — 175 мл

Какао — 1 ст. л.

Как приготовить киевский торт

Разогрей духовку до 120 °C. В мисочке взбей миксером четыре белка, посуда должна быть обязательно сухой. Через пять минут взбивания постепенно добавляй сахарную пудру. Взбивай до стойких пиков. Масса должна увеличиться примерно в два раза. Орехи почисти, обжарь на сковороде несколько минут, а затем измельчи в блендере или ножом. 100 г измельченных орехов добавь к белкам, а затем туда же всыпь 50 г сахара и 20 г муки. Перемешай все лопаткой. Противень застели пергаментом и сформируй два белковых коржа. Если хочешь сделать еще и цветочки для торта, выложи немного крема в пакет и сформируй цветы. Запекай коржи и цветочки два часа при температуре 120 °C. Для крема в сотейник влей 100 мл молока, вбей два яйца, добавь 100 г обычного сахара и 10 г ванильного. Доводи до кипения, а затем убавь огонь, вари пять минут. Помешивай венчиком, а потом дай остыть. Сливочное масло нарежь на кусочки и взбей до побеления. Затем медленно добавляй молоко и яйца. Крем должен получиться однородным и блестящим. Раствори ложку какао в 3 ст. л. молока. Раздели крем пополам и одну часть смешай с какао. Собирай торт. Нижний корж положи на большую тарелку и смажь кремом. Накрой вторым коржом и смажь кремом из какао. Собранный торт смажь кремом со всех сторон. Укрась орешками, цветами из крема и безе. Оставь торт в холодильнике на четыре часа.

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