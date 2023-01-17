Без ума от одной мысли о нем? Как приготовить киевский торт

Кто же не слышал о киевском торте? Это настоящий кусочек украинской столицы! За ним приезжают из дальних стран, дарят как лучший сувенир и грустят, когда на полках магазина не остается ни одного! Вікна расскажут, как приготовить киевский торт в домашних условиях, держи рецепт.
Хрустящие коржи, сладкий крем, орешки и легкий вкус какао. Ты уже хочешь его приготовить? Тем более что это гораздо полезнее, чем покупать в магазине. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился вкусным рецептом киевского торта.
В классическом варианте торта используют орехи кешью, но ты можешь выбрать те, которые больше всего нравятся. Рецепт слегка упростили, чтобы его можно было готовить дома, а не в масштабах фабрики. Потому не переживай, у тебя точно получится отличный киевский торт.
Ингридиенты для киевского торта
Для крема Шарлотт
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