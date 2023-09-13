Необычное блюдо за 20 минут: рецепт вьетнамских блинов немы

Восточная кухня становится все популярней у европейцев. Последним трендом стали немы, они же — вьетнамские блины.
Что это за блюдо и как приготовить немы самостоятельно — собрали несколько рецептов для тебя в нашем материале.
Вьетнамские немы стали сочетанием восточной и европейской кухонь. Может показаться, что готовить такие рисовые роллы будет сложно, однако на самом деле это не так.
Начинку можно производить любую: мясную, грибную, с зеленью, морепродуктами, овощами или даже сыром. Купить рисовую бумагу для нее можно в продуктовом магазине.
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Если же желаешь острых ощущений, попробуй приготовить корейскую кимчи: её рецепт мы писали раньше.
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