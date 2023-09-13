Необычное блюдо за 20 минут: рецепт вьетнамских блинов немы

Восточная кухня становится все популярней у европейцев. Последним трендом стали немы, они же — вьетнамские блины.

Что это за блюдо и как приготовить немы самостоятельно — собрали несколько рецептов для тебя в нашем материале.

Немы: как приготовить

Вьетнамские немы стали сочетанием восточной и европейской кухонь. Может показаться, что готовить такие рисовые роллы будет сложно, однако на самом деле это не так.

Сейчас также смотрят

Начинку можно производить любую: мясную, грибную, с зеленью, морепродуктами, овощами или даже сыром. Купить рисовую бумагу для нее можно в продуктовом магазине.

Классические немы: рецепт

Ингредиенты:

рисовая бумага — 8 шт.

мясной фарш — 100 г

креветки — 70 г

лук репчатый — 50 г

морковь — 50 г

лапша рисовая — 50 г

грибы — 20 г

лук зеленый — 10 г

ростки сои — 10 г

кинза — 10 г

яйца — 1 шт.

соус рыбный — 3 ст. л

масло растительное — 500 мл

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Замочи грибы в холодной воде, за 15 минут злей воду и нарежь грибы на мелкие полоски. Рисовую лапшу замочи в воде на две минуты, потом вынь и нарежь на короткие кусочки. Начисть и нарежь морковь полосками, а лук — мелкими кубиками. У кинзы отрежь стебли и измельчи листья, а зеленый лук измельчи кольцами. В отдельной тарелке выложи фарш и смешай его с морковью, луком, кинзой. Креветки начисть и нарежь на мелкие кусочки. Добавь к фаршу. Листы рисовой бумаги положи гладкой стороной вниз. Смочи их водой и выложи начинку. Заворачивай, как обычный блин, подгибая края внутрь. В глубокой сковороде разогрей масло и обжарь каждый блинчик на небольшом огне по пять минут с обеих сторон. Выложи готовые блины на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Лучше всего к немам подходит рыбный соус, однако его можно заменить и на гуакамоле, рецепт которого мы писали раньше.

Немы с морковью: рецепт

Ингредиенты:

морковь — 300 г

чеснок — 2 зубчика

корень имбиря — 70 г

лук зеленый — горсть

перец сладкий — 100 г

капуста кольраби — 100 г

яичные желтки — 2 шт.

рисовая бумага — 8 шт.

соль и перец — по вкусу

масло растительное — 500 мл

Приготовление:

Начисть овощи и мелкой соломкой нарежь морковь, корень имбиря, лук, перец, капусту, а чеснок выдави через пресс. Смешай в отдельной тарелке продукты и добавь соль и перец по вкусу. Отвари яйца и достань два яичных желтка, измельчи их и добавь к массе в тарелке. Перемешай. Рисовую бумагу выложи глянцевой стороной вниз, смочи водой и наискось выложи начинку. Закрути блины, как обычно, и подгибай концы внутрь. На горячую сковороду влей масло, разогрей его и обжарь блины с каждой стороны по пять минут. После приготовления выложи их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Немы с рыбой

Ингредиенты:

картофельное пюре — 200 г

килька или филе красной рыбы — 100 г

рисовая бумага — 8 шт.

зеленый лук — 10 г

масло — 500 мл

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Охлажденное готовое картофельное пюре смешай с солью и перцем. К пюре добавь рыбу по выбору. Нарежь лук и добавь в массу, перемешай. На горячую сковороду влей масло и жарь по пять минут с каждой стороны.

Если же желаешь острых ощущений, попробуй приготовить корейскую кимчи: её рецепт мы писали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.