Незвична страва за 20 хвилин: рецепт в’єтнамських млинців неми

Східна кухня стає все популярнішою у європейців. Останнім трендом стали неми, вони ж — в’єтнамські млинці.

Що це за страва та як приготувати неми самостійно — зібрали кілька рецептів для тебе у нашому матеріалі.

Неми: як приготувати

В’єтнамські неми стали поєднанням східної та європейської кухонь. Може здатися, що готувати такі рисові роли буде складно, проте насправді — це не так.

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Начинку можна робити будь-яку: м’ясну, грибну, із зеленню, морепродуктами, овочами чи навіть сиром. Купити рисовий папір для неми можна у продуктовому магазині.

Класичні неми: рецепт

Інгредієнти:

рисовий папір — 8 шт.

м’ясний фарш — 100 г

креветки — 70 г

цибуля ріпчаста — 50 г

морква — 50 г

локшина рисова — 50 г

гриби — 20 г

цибуля зелена — 10 г

паростки сої — 10 г

кінза — 10 г

яйця — 1 шт.

соус рибний — 3 ст. л

олія — 500 мл

сіль та перець — на смак

Приготування:

Замочи гриби у холодній воді, за 15 хвилин, злий воду та наріж гриби дрібними смужками. Рисову локшину замочи у воді на дві хвилини, тоді вийми та наріж на короткі шматочки. Начисть та наріж моркву смужками та цибулю — дрібними кубиками. У кінзи відріж стебла та подрібни листя, а зелену цибулю подрібни кільцями. В окремій тарілці виклади фарш та змішай його з морквою, цибулею, кінзою. Креветки почисть та наріж на дрібні шматочки. Додай до фаршу. Листи рисового паперу поклади гладенькою стороною донизу. Змочи їх водою та навскоси виклади начинку. Загортай, як звичайний млинець, підгинаючи краї всередину. У глибокій сковороді розігрій олію та обсмаж кожен млинець на невеликому вогні по п’ять хвилин з обох боків. Виклади готові млинці на паперовий рушник, аби позбутися зайвої олії.

Найкраще неми смакують з рибним соусом, однак його можна замінити й на гуакамоле, рецепт якого ми писали раніше.

Неми з морквою: рецепт

Інгредієнти:

морква — 300 г

часник — 2 зубчики

корінь імбиру — 70 г

цибуля зелена — жменя

перець солодкий — 100 г

капуста кольрабі — 100 г

яєчні жовтки — 2 шт.

рисовий папір — 8 шт.

сіль та перець — на смак

олія — 500 мл

Приготування:

Начисть овочі та дрібною соломкою наріж моркву, корінь імбиру, цибулю, перець, капусту, а часник видави через прес. Змішай в окремій тарілці продукти та додай сіль й перець на смак. Відвари яйця та вийми два яєчні жовтки, подрібни їх та додай до маси у тарілці. Перемішай. Рисовий папір виклади глянцевою стороною донизу, змочи водою та навскіс виклади начинку. Закрути млинці як зазвичай та підгинай кінці усередину. На гарячу сковороду влий олію, розігрій її та обсмаж млинці з кожного боку по п’ять хвилин. Після приготування виклади їх на паперовий рушник, аби позбутися зайвої олії.

Неми з рибою

Інгредієнти:

картопляне пюре — 200 г

кілька або філе червоної риби — 100 г

рисовий папір — 8 шт.

зелена цибуля — 10 г

олія — 500 мл

сіль та перець — на смак

Приготування:

Охолоджене готове картопляне пюре змішай з сіллю та перцем. До пюре додай рибу на вибір. Наріж цибулю та додай до маси, перемішай. На гарячу сковороду влий олію та смаж неми по п’ять хвилин з кожного боку.

Якщо ж бажаєш гострих відчуттів, спробуй приготувати корейську кімчі: її рецепт ми писали раніше.

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