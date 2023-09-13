Незвична страва за 20 хвилин: рецепт в’єтнамських млинців неми

Східна кухня стає все популярнішою у європейців. Останнім трендом стали неми, вони ж — в’єтнамські млинці.
Що це за страва та як приготувати неми самостійно — зібрали кілька рецептів для тебе у нашому матеріалі.
В’єтнамські неми стали поєднанням східної та європейської кухонь. Може здатися, що готувати такі рисові роли буде складно, проте насправді — це не так.
Начинку можна робити будь-яку: м’ясну, грибну, із зеленню, морепродуктами, овочами чи навіть сиром. Купити рисовий папір для неми можна у продуктовому магазині.
Найкраще неми смакують з рибним соусом, однак його можна замінити й на гуакамоле, рецепт якого ми писали раніше.
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Якщо ж бажаєш гострих відчуттів, спробуй приготувати корейську кімчі: її рецепт ми писали раніше.
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